قناة الاقصى تردد نايل سات بعد التعديل 2023 Al Aqsa TV لمتابعة أحداث المنطقة

تعد قناة الاقصى من أهم القنوات التي لها دور كبير في نقل العديد من الأحداث داخل منطقة غزة، فضلاً عن أن هذه القناة زاد البحث عليها بشكل كبير في الفترة الحالية بسبب عدم استقرار الأوضاع داخل دولة فلسطين، إضافة إلى أنها تُساهم بشكل كبير في نقل كل ما هو جديد لحظة بلحظة سواء عبر التحليلات الصحفية والتلفزيونية، مما يكون لها مكانة مرموقة في الوسط الإعلامي الفلسطيني.

تردد قناة الاقصى على القمر الصناعي 2023

حتى تتمكن من متابعة أهم الأحداث في قطاع غزة وما يحدث فيها من هجوم من قبل الإحتلال الإسرائيلي، ليكون ترددها على النحو التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 10922.

معدل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الاستقطاب رأسي.

طريقة ضبط تردد قناة الأقصي علي النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة الأقصى على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما جاء كتالي:-