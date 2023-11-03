تردد القنوات
قناة الاقصى تردد نايل سات بعد التعديل 2023 Al Aqsa TV لمتابعة أحداث المنطقة
قناة الاقصى تردد نايل سات بعد التعديل 2023 Al Aqsa TV لمتابعة أحداث المنطقة
تعد قناة الاقصى من أهم القنوات التي لها دور كبير في نقل العديد من الأحداث داخل منطقة غزة، فضلاً عن أن هذه القناة زاد البحث عليها بشكل كبير في الفترة الحالية بسبب عدم استقرار الأوضاع داخل دولة فلسطين، إضافة إلى أنها تُساهم بشكل كبير في نقل كل ما هو جديد لحظة بلحظة سواء عبر التحليلات الصحفية والتلفزيونية، مما يكون لها مكانة مرموقة في الوسط الإعلامي الفلسطيني.
تردد قناة الاقصى على القمر الصناعي 2023
حتى تتمكن من متابعة أهم الأحداث في قطاع غزة وما يحدث فيها من هجوم من قبل الإحتلال الإسرائيلي، ليكون ترددها على النحو التالي:-
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد الخاص بالقناة هو 10922.
- معدل الترميز يتمثل في 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
- معدل الاستقطاب رأسي.
طريقة ضبط تردد قناة الأقصي علي النايل سات
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة الأقصى على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا لما جاء كتالي:-
- في البداية يتم التحكم بجهاز الريسفر.
- بعد ذلك يجب الذهاب إلى إعدادات القناة.
- وعليه يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.
- وعلى الفور يجب القيام بتحديد القمر الصناعي ونوع الاستقطاب.
- وعلى الفور يتم الضغط مباشرة على زر “حفظ”.
- لتتمكن في النهاية من استقبال القناة بكل سهولة.