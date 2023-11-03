“لو انت خريج جديد مبروك عليك وظائف بنك مصر بتقولك بداية من 8000 المؤهلات العليا.. وحتى لو مؤهل متوسط مرتبك هيبقى في الجون

وظائف بنك مصر أعلن بنك مصر من خلال الحساب الرسمي على لينكد ان عن وجود وظائف خالية في عدة تخصصات لأصحاب المؤهلات العليا والتي أغلبها تخصصات إدارية كما أنها متاحة لمن لديه خبرة أو بدون خبرة مما يعني أنها متاحة للخريجين الجدد حسب كل وظيفة ومتطلباتها، والآن سنعرض لك أهم الوظائف المتوفرة في بنك مصر وطريقة التقديم وشروط الالتحاق بها.

الوظائف المتاحة لدى بنك مصر

توجد عدة تخصصات تحتاج إلى موظفين ومنها ما لا يحتاج إلى خبرة سابقة، ومن التخصصات المتاحة: خدمة العملاء حيث يطلب البنك عاملين جدد في وظيفة خدمة عملاء وهي لا تشترط وجود خبرة ووظيفتها الرد على العملاء واستقبال الأسئلة والاستفسارات وكذلك استكمال معاملات العميل.

كما تتوفر وظيفة لتنفيذ المعاملات والخدمات البنكية التي يحتاجها العميل ومنها خدمة المدفوعات للحساب البنكي وصرف الشيكات وتحويل الأموال من حساب إلى آخر وكذلك متابعة الرصيد وغيرها من الوظائف البنكية المتوفرة.

مناطق العمل في وظائف بنك مصر

يمكن العمل في وظائف بنك مصر المتوفرة في عدة محافظات ومنها: أسيوط، جنوب وشرق الدلتا، أسوان، سيناء، الدقهلية، كفر الشيخ، القناة.

الشروط المطلوبة للقبول في وظيفة بنك مصر

لكي يقبل الموظف في العمل لدى بنك مصر يجب أن يكون مستوفياً للشروط المطلوبة وقد تحددت هذه الشروط فيما يلي: أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عالي بدرجة بكالوريوس، يكون من خريجي الأعوام التالية 2021 ، 2022 ، 2023 ولا تقبل الدفعات الأقدم ، يشترط ألا يتعدى عمر المتقدم 28 عاماً، كما يشترط أن يكون تقديره جيد أو أعلى ومن المهم ألا يكون لدى المتقدم أي أقارب في بنك مصر، وأخيراً هناك بعض المناطق لا يقبل فيها سوى سكان القاهرة والجيزة.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

إذا كنت مستوفياً لشروط التقديم التي ذكرت فيمكنك التقدم للوظيفة عبر هذه الخطوات: في البداية سجل دخولك على موقع بنك مصر الرسمي على لينكد ان، بعد الدخول سيكون أمامك عدة خيارات اختار منها “وظائف” ثم اختار التقديم وأدخل جميع البيانات المطلوبة وبعد الانتهاء انقر على تم ثم أرسل الطلب.