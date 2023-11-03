“مليون مبروك بلى إيجار ووش”.. شقتك دلوقتي ب15 ألف جنيه مقدم هتسكن في أحسن مكان تشاور عليه في مصر

تنفيذاً لرغبة المواطنين بدأت وزارة الإسكان والتي تتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية في الإعلان عند دفعة جديدة من شقق الإسكان بمقدم بسيط وتقسيط مناسب، فقد أعلنت الوزارة عن وجود أماكن في شقق الإسكان بمدينة المنصورة الجديدة وقامت بفتح باب الحجز أمام المواطنين عن طريق جهاز المدينة وعلى من يرغب في التقديم اتباع الخطوات التي حددتها الوزارة يعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة.

كراسة شروط شقق مصر بمدينة المنصورة الجديدة

تم الإعلان عن كراسة الشروط لشقق مصر في المنصورة الجديدة بعد التنويه على بدء التقديم على شقق الاسكان ومن أهم ما احتوت عليه الكراسة ما يلي: وجود شقق للمتقدمين في المنصورة الجديدة ويصل عددها إلى 96 وحدة، مساحة الشقق في هذه الوحدات يبدأ من 106 متر حتى 118 متر، يمكن التقديم على الشقق بشكل مبدأي على أن يدفع المتقدم مبلغ مالي 15 ألف جنيه كجدية حجز، وفيما يخص سعر المتر في تلك الشقق فنجد أنه يصل إلى حوالي 7720 جنيها.

الشروط المطلوبة لحجز شقق في إسكان مصر

توجد مجموعة من الشروط المطلوبة من المتقدم للقبول في شقق سكن مصر وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: أن يكون الشخص مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم الطلب ويكون شخصاً طبيعياً كامل الأهلية، إذا تقدم أكثر من شخص على نفس الوحدة فيتم إجراء قرعة علنية، كما يشترط شراء كراسة الشروط الموجود بها كافة التفاصيل وسعرها 800 جنيه.

ومن ضمن الشروط أيضا أن يكون للمتقدم أحقية التصرف أو التعاقد طبقاً لقانون الدولة بالجلسة 182 بتاريخ السابع والعشرون من أغسطس عام 2023، يجب على الشخص قراءة جميع الشروط والموافقة عليها وبمجرد تقدمه للحجز ودفع مصروفات التقديم يتم اعتباره موافقا على جميع الشروط بشكل نهائي، كما يتقدم الشخص بإقرار أن العنوان الذي وضعه في استمارة الحجز هو عنوانه المختار الذي ترسل عليه كافة الإعلانات والمخاطبات والمراسلات، كما يتقدم بإقرار أن جميع الأوراق التي تم التقديم بها مستندات صحيحة وعلى مسئوليته وإذا ثبت عدم صحتها فاللهيئة الحق إلغاء الحجز دون الرجوع إليه أو إخطاره.