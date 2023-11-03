أخبار السعودية
17 عامًا كحد أدنى للقبول في الكليات العسكرية ولا يتجاوز 22 عامًا
انعقدت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وقد تم اتخاذ قرار بإلغاء المادة رقم 18 من نظام الكليات العسكرية حيث اطلع المجلس على المعاملة الورادة من الديوان الملكي رقم 74971 بخصوص قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 95 الخاصة بتعديل المادة رقم 15.
نظام الكليات العسكرية السعودية
بعد اطلاع مجلس الوزراء السعودي على قرار الخدمة العسكرية رقم 95 ونظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 50 وتعديلاته وغيرها من المذكرات والقرارات واستنادًا عى لتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء؛ فقد تقرر تعديل نظام الكليات العسكرية.
شروط القبول بالكليات العسكرية
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والأصل، ولكن يُستثنى من ذلك من ينشأ مع والده أثناء وجوده خارج المملكة لخدمة للدولة.
- أن يكون حسن السمعة والأخلاق، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة للأمانة أو الشرف أو بحد شرعي.
- يجب أن يكون المُتقدم قد أدى الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس والتقويم الخاصة بالكليات العسكرية.
- أن يتناسب وزن المتقدم مع طوله، فيكون الحد الأدنى للرجل 52 كجم/ 165 سم، أما الحد الأدنى للمرأة يشترط أن يكون 47 كجم/ 158 سم.
- يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسبًا للائحة الداخلية.
- يشترط ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.
- يجب أن يجتاز المُتقدم المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية.
- يشترط لحاملي الثانوية العامة ألا يقل عمره عند بدء العام الدراسي عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.
- يجب أن يكون المتقدم من خريجي العام الدراسي الذي يتقدم فيه بنظام “الانتظام النهاري”، ولا يتم قبول خريجو الأعوام السابقة بناءًا على اللائحة الداخلية للتخصصات المطلوبة.
- أما لحاملي الشهادة الجامعية والماجستير والدكتوراة وما يعادلهما؛ يشترط أن تكون الشهادة مُعادلة من الجهة المختصة في حالة إذا كانت من خارج المملكة، وأن تكون الشهادة بانتظام كلي، ويتم تحديد عام التخرج وفقًا للائحة الداخلية.
- يشترط ألا يزيد سن المُتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على 27 عامًا.
- أما الأطباء وحاملي الماجستير أو ما يُعادلها؛ يشترط ألا يزيد أعمارهم على 30 عامًا.
- يشترط ألا يزيد عمر حاملي شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها على 33 عامًا، فيما عدا الأطباء منهم يجب ألا يزيد عمرهم على 30 عامًا خاصة الحاصلين على شهادات البورد أو الزمالة أو ما يعادلهما.