17 عامًا كحد أدنى للقبول في الكليات العسكرية ولا يتجاوز 22 عامًا

انعقدت جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وقد تم اتخاذ قرار بإلغاء المادة رقم 18 من نظام الكليات العسكرية حيث اطلع المجلس على المعاملة الورادة من الديوان الملكي رقم 74971 بخصوص قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 95 الخاصة بتعديل المادة رقم 15.

نظام الكليات العسكرية السعودية

بعد اطلاع مجلس الوزراء السعودي على قرار الخدمة العسكرية رقم 95 ونظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 50 وتعديلاته وغيرها من المذكرات والقرارات واستنادًا عى لتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء؛ فقد تقرر تعديل نظام الكليات العسكرية.

شروط القبول بالكليات العسكرية