زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد + وزارة التأمينات تصدر خبر هام.. ياسعدكم

عند بداية شهر جديد يبدأ البحث عن زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد المقرر أن يكون بداية هذا الشهر الجاري ألا وهو نوفمبر 2023، حيث إنه قد تم أخذ القرار بأن يتم تطبيق زيادة استثنائية بالأثر الرجعي للمواطنين المستحقين الحصول على المعاشات، ومنها قد بدأ البحث في الكثير من الأشخاص المستحقين لها في كيفية الاستعلام حول صرف المعاشات، وما هي مقدار الزيادة الاستثنائية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد

ها نحن ذا أصبحنا في شهر نوفمبر ذلك الشهر الذي تم الإعلان عن كونه سوف يتم تطبيق زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد، ومن الجدير بالذكر أنه تبعا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة أنه سوف يتم صرف الزيادة المستحقة بأثر رجعي خلال هذا الشهر، على أن يكون بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر الجاري وسوف تستمر عملية الصرف حتى اليوم السادس من الشهر ذاته، تبعا لما جاء في منحة المعاشات الاستثنائية.

علما بأن هناك أماكن محددة لصرف هذه المعاشات ألا وهي

منافذ البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

من خلال المحافظ الإلكترونية.

فروع البنوك التجارية.

منافذ شركة فورى.

من ماكينات الصراف الآلي.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات

إذا كنت من الفئة المستحقة الحصول على المعاش الشهري فإنه لا بد من التعرف على كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات للمستحقين بدءًا من هذا الميعاد المحدد ببداية شهر نوفمبر، ومنها فإن خطوات الاستعلام عن هذه الزيادة تكمن فيما يلي: