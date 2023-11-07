“ياسعدكم النهاردة” رفع سن التقاعد والغاء استمارة 6 + تعديلات قانون العمل الجديد بشأن رفع سن المعاش

لقد تم تحديد سن التقاعد والغاء استمارة 6 ضمن التعديلات الأساسية والجوهرية في قانون العمل الجديد الذي يضمن للموظف حقوقه كاملة في حال كان يقوم بتأدية عمله على أكمل وجه، ومن الجدير بالذكر أن هذه المناقشات استمرت لفترة طويلة حتى تم الاستقرار عليها داخل مجلس النواب حيث إن جميع الحاضرين رأوا أن هذا الأمر يصب لصالح الموظفين، وخاصة هؤلاء الذين يعملون في القطاع الحكومي أو من يعملون في القطاع الخاص وكذلك القطاع الإداري للدولة.

سن التقاعد والغاء استمارة 6

نظرا لكون الحكومة المصرية دائما ما تسعى إلى توفير كافة السبل التي تجعل أبنائها من الموظفين يحيون حياة كريمة فإننا وجدنا أنه قد تم الإعلان عن سن التقاعد والغاء استمارة 6، ضمن التعديلات الجديدة التي جاءت في قانون العمل الجديد والتي تضمن لكل من العاملين في القطاعين العام والخاص حقوقهم بشكل كامل.

لا سيما أن هذا القانون قد أكد بشكل كامل عن أنه لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بطرد الموظف أو فصله من العمل قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد ألا وهو في 60 سنة، علما بأن هناك مكافأة نهاية الخدمة والتي تعتبر من أهم الحقوق المضافة للموظفين بعد بلوغ سن المعاش.

أهم تعديلات قانون العمل الجديد

لقد تم الاتفاق بشكل واضح على كافة التفاصيل الخاصة بتعديلات قانون العمل الجديد ومن ضمنها رفع سن التقاعد والغاء استمارة 6 التي كانت تقلق جميع الموظفين، لا سيما أن صاحب العمل كان هو المتحكم الأول والأساسي في مستقبل عملهم ولكن مع التعديلات الجديدة أصبح هذا الأمر غير قابل للنقاش.

علما بأن سن المعاش سوف يكون في شهر يوليو بداية من عام 2032 على أن تستمر حتى عام 2040 على أن تكون خطة رفع سن المعاش تبعا لما يلي