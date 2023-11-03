بحث اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة | منصة مظلتي لمعرفة اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية pdf

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم تخصيص دعم بقيمة 100,000 دينار عراقي لجميع المستفيدين، بهدف توفير الرعاية الصحية والتغذية والإسكان والتعليم، إضافة إلى تعزيز الفرص الوظيفية وتحفيز التنمية المستدامة، تُعد منصة مظلتي واحدة من الوسائل الرئيسية للاستفادة من هذه المبادرة، يثار تساؤل كبير بين المواطنين في مختلف مناطق العراق بشأن وجود مساعدات أو منح أخرى قد تكون متاحة في المستقبل.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

قبل الكشف عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة ولكن عليك معرفة شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية تشمل ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية. يجب أن يكون في حاجة ماسة للرعاية الاجتماعية، ويتم استبعاد من لديهم احتياجات أكثر ضرورة. عدد أفراد أسرة المتقدم يجب أن يكون كبيرًا وأن يتجاوز أربعة أفراد. . يجب أن لا يكون لديه سجل في التأمينات. السن المتوجبة للمتقدم يجب أن تكون بين ثمانية عشر سنة وستون سنة إذا كان ذكرًا، وبين خمسة عشر سنة وخمسة وخمسون سنة إذا كانت أنثى. يجب أن يكون لديه وثائق تثبت وجود إعاقة أو مرض مزمن أو أن يكون يتيمًا أو ورقة تثبت وضع المتقدمة إذا كانت مطلقة أو أرملة. تشمل الرعاية الاجتماعية أيضًا المسنين الذين تزيد أعمارهم عن ستة وستين عامًا وهم عاجزون. تشمل الاستفادة من الرعاية الاجتماعية المكفوفين، المعاقين بالشلل الرباعي، ويمكن للأطفال تقديم طلب استفادة حتى يومهم الأول.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

تقريباً يبدو أن الجميع يبحث بلا كلل عن اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يمكن الحصول على هذه الأسماء من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى منصة مظلتي المقدمة من وزارة العمل مباشرة.

اختيار الخدمة الإلكترونية التي تهمك.

إدخال جميع المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد من الرعاية.

النقر فورًا على أيقونة تحميل الكشوفات.

بهذا يمكن تحميلها والوصول إليها في جميع المحافظات بالتسلسل أو تحميلها في كل محافظة تلو الأخرى.