عرض اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | بحث المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي spa.gov.iq/umbrella

لقد ازدادت البحث بشكل كبير عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وذلك بعدما أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وهذا البرنامج هو أحد المساعدات المادية التي تقدمها الحكومة إلى الأسر الفقيرة ذات دخل منخفض التي يقل دخلها الشهري عن 100 ألف دينار، ولقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الالكترونية، ولهذا نقدم اليكم عبر سطور المقال الشروط اللازمة للقبول بالمنحة وطريقة الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تلبية احتياجات المواطنين بالعراق خاصة الأسر التي تحتاج للدعم وتوفير الإسكان والتعليم والرعاية الصحية لهم، كما يساهم أيضا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين وضع المجتمع ككل، ويعود الفضل إلى منصة مظلتي التي يمكن التسجيل من خلالها والوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من الحكومة، وتعتبر هذه الوجبة التاسعة الأخيرة المقدمة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

ولقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروط لمن يرغب في التقديم للحصول على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، حيث أكدت الوزارة أنها تلقت نحو 300 ألف طلب مقدم من المواطنين، وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم فيها.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

عدد الأسرة لا تقل عن 4 أفراد.

عدم التسجيل في أي برامج أخري لوزارة الشؤون الاجتماعية.

ألا يكون للشخص المتقدم أي عقارات أو أملاك تدر له دخلا.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: