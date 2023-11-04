حظك حلو النهاردة.. هؤلاء المستحقين لصرف العلاوات الخمس + بشري سارة لأصحاب المعاشات بعد حكم المحكمة

بعد صدور قرار من المحكمة تعرف على المستحقين لصرف العلاوات الخمس تبعا لما جاء في التعديلات الموضوعة بخصوص هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك بعدما تم صدور حكم المحكمة بتدبير الموارد المالية البعض المستحقين في نظام صرف المعاشات، ومنها فقد رغب الكثير من المستحقين لصرف المعاش الشهري في التعرف على من هم الفئات المحظوظة المقرر لهم صرف العلاوات الخمس؟!.

المستحقين لصرف العلاوات الخمس

رغبة من هيئة التأمينات الاجتماعية في حسم الجدل الدائر بين المواطنين الراغبين في التعرف على من هم المستحقين لصرف العلاوات الخمس، فقد قرر صندوق التأمينات الاجتماعية أن يقوم بتقسيم المستفيدين للحصول على هذه العلاوات لـ 3 فئات تبعا لما يتم الحصول عليه بشكل شهري من قيمة المعاش الأساسي.

على أن يكون جدول تقسيم هذه الفئات على هذا النحو التالي

الفئة الأولى من يحصلون على معاش أقل من 2,000 جنيه، سوف يحصلون على العلاوة كاملة.

أما الفئة الثانية هم من يحصلون على معاي الشهري يتراوح ما بين 2,000 إلى 3,000 جنيه، سوف يتم صرف العلاوة لهم بنسبة 21%.

وأخيرا الفئة الثالثة من يحصلون على معاش شهري أكثر من 3,000 جنيه في الشهر الواحد سوف يتم صرف العلاوة لهم بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

لقد أصبح من حق جميع المواطنين الذين لديهم حق في الحصول على المعاشات أن يقوموا بالاستفسار حول من المستحقين لصرف العلاوات الخمس وكذلك عن نظام العلاوات نفسها، حيث إن هيئة التأمينات الاجتماعية قد قامت بوضع هذه الخطوات بهدف التيسير على المواطنين والتي تتلخص النقاط التالية