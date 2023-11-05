خبر يسعد يومكم.. فتح استخراج تراخيص البناء في القري والمدن للقاصي والداني ولكن وفقًا لهذه الشروط + هتبني علي كيفك من النهاردة

هل تعرف ما هي رسوم استخراج تراخيص البناء؟، سؤال طرحه بمجال البناء داخل جمهورية مصر العربية وخاصة بعد قرار وقف البناء، ومنها وجدنا أن الكثير من الأشخاص يبحثون بلهفة عن حقيقة فتح ترخيص البناء وما هي الأوراق المطلوبة حتى يتم صدور ترخيص البناء في مصر، علما بأن هذا الأمر أصبح من أهم محور اهتمامات المواطن المصري الراغب في البناء.

رسوم استخراج تراخيص البناء

خلال الفترة الأخيرة ازداد بحث المواطنين بكثرة حول كافة هل حقا تم فتح باب الترخيص أم لا ووجدنا أنه الفعل قد تم فتح باب البناء في مختلف الأماكن، ومنها كان لا بد من التعرف على رسوم استخراج تراخيص البناء والتي تنقسم لعدة أقسام ومن ضمنها ما يلي

أولاً: رسوم البناء

تختلف على حسب الموقع. رسوم أقساط التأمين الاجتماعي والمكتب الهندسي حوالي 2.5% من تكلفة البناء. تختلف أيضا على حسب نوع البناء. رسم تصاريح الهندسة محددة بمبلغ قدره 700 جنيه.

ثانياً: رسوم الموافقة الأولية

لا بد من الحصول على بيانات محددة لبدء المشروع الخاص بالبناء. رسوم الموافقة الأولية تقدر بمبلغ قدره 2,000 جنيه.

ثالثاً: رسوم الفحص والاعتماد

لا تزد عن جنيه واحد فقط لكل متر مربع من مساحة الأرض. على أن يكون الحد الأقصى من الرسوم حوالي 200 ألف جنيه مصري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

بعدما وضعنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بما يحتاج المواطن دفعه من رسوم استخراج تراخيص البناء كان لا بد من التعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج هذه التراخيص وهي كالتالي