متى تحديث فورت نايت 2024 Fortnite واهم الاضافات الجديدة للعبة
شهد العالم إطلاق الموسم الأخير من الفصل الرابع للعبة الباتل رويال الشهيرة Fortnite من قبل شركة إيبك جيمز Epic Games.هذا الموسم الذي يحمل اسم Fortnite OG تميز بتقديم تجربة مميزة للاعبين من خلال تحديثات منتظمة يتضمن كل تحديث رئيسي في هذا الموسم مراحل جديدة تأخذنا في رحلة إلى الماضي الممتع لعالم فورتنايت وتركز هذه المرة الموسم الجديد من Fortnite OG على موسم الخامس من الفصل الأول من اللعبة. ومن أبرز المميزات التي أعلنت عنها الشركة المطورة هي عودة موقع القتال Tilted Towers إلى اللعبة هذا الموقع الشهير قد تم تقديمه للمرة الأولى في وقت سابق من عام 2018، ويقع في قلب الخريطة بالقرب من بحيرة Loot Lake. إنها مدينة ضخمة تتميز بكثافة سكانية عالية وتضم مجموعة متنوعة من المباني الشاهقة وناطحات السحاب ومزيد من المفاجآت التي تنتظر اللاعبين لاستكشافها.
متى تحديث فورت نايت 2024 Fortnite
من المنتظر أن يتم تحديث لعبة Fortnite بداية من يوم الجمعة 3 نوفمبر وللحصول على أحدث إصدار لعبة Fortnite، يمكنك القيام بخطوات بسيطة. يجب أن تقوم بالدخول إلى اللعبة على هاتفك الذكي ومن ثم النقر على خيار “تحديث” ستحصل على الإصدار والنسخة الجديدة من اللعبة بسهولة. ومع ذلك، يجب أن تتأكد من وجود مساحة تخزين كافية على هاتفك لتمكين تحميل ملف APK الخاص باللعبة. حيث تصل المساحة المطلوبة لهذا الملف إلى حوالي 12 جيجابايت.
اهم الاضافات الجديدة
- يعيد الموسم الجديد من فورتنايت Fortnite OG أيضا العديد من الأسلحة التقليدية مثل البندقية الهجومية وبندقية المضخة وبندقية الصيد، بالإضافة للعديد من المركبات مثل عربة التسوق وعربة all-terrain kart، وهي مركبة على شكل عربة جولف ويمكن العثور عليها منتشرة في جميع أنحاء الخريطة،
- وتتميز ATK بكونها مركبة سريعة ورشيقة يمكن استخدامها لاجتياز الخريطة بسرعة وسهولة، كما أنه من السهل نسبيا التحكم فيه، مما يجعلها خيارا جيدا لمختلف اللاعبين. fortnite og pass على أن توفر التحديثات القادمة لاحقا خلال شهر نوفمبر الجاري 2023 للموسم الجديد من فورتنايت Fortnite OG المزيد من الأدوات الشهيرة في المواسم السابقة
- من المقرر أن يحمل التحديث في 9 نوفمبر طابع الموسم السادس، وهو ما يضيف طائرات رباعية الدفع ومسدسات Six-Shooters، على أن يركز تحديث 16 نوفمبر على الموسمين 7 و8، مما يوفر طائرات Stormwing والمدافع الصغيرة،
- كما يغطي تحديث 23 نوفمبر الموسمين 9 وX، وهو ما يضيف أحد أكثر المركبات شعبية لدى لاعبي فورتنايت مثل jetpack والكرة الدوارة Baller، وهما من المركبات التي توفر للاعبين تجربة مميزة ومختلفة للتنقل. ويختلف الموسم الجديد من فورتنايت Fortnite OG بكونه أقصر من المواسم الأخرى، حيث يستمر لمدة حوالي 4 أسابيع فقط بدلا من حوالي ثلاثة شهور، وهو ما يجعل تذكرة المعركة تتضمن 50 عنصرا فقط، لكنها تتوفر بنفس التكلفة وهي 950 عملة V-Bucks