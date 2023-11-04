متى تحديث فورت نايت 2024 Fortnite واهم الاضافات الجديدة للعبة

شهد العالم إطلاق الموسم الأخير من الفصل الرابع للعبة الباتل رويال الشهيرة Fortnite من قبل شركة إيبك جيمز Epic Games.هذا الموسم الذي يحمل اسم Fortnite OG تميز بتقديم تجربة مميزة للاعبين من خلال تحديثات منتظمة يتضمن كل تحديث رئيسي في هذا الموسم مراحل جديدة تأخذنا في رحلة إلى الماضي الممتع لعالم فورتنايت وتركز هذه المرة الموسم الجديد من Fortnite OG على موسم الخامس من الفصل الأول من اللعبة. ومن أبرز المميزات التي أعلنت عنها الشركة المطورة هي عودة موقع القتال Tilted Towers إلى اللعبة هذا الموقع الشهير قد تم تقديمه للمرة الأولى في وقت سابق من عام 2018، ويقع في قلب الخريطة بالقرب من بحيرة Loot Lake. إنها مدينة ضخمة تتميز بكثافة سكانية عالية وتضم مجموعة متنوعة من المباني الشاهقة وناطحات السحاب ومزيد من المفاجآت التي تنتظر اللاعبين لاستكشافها.

متى تحديث فورت نايت 2024 Fortnite

من المنتظر أن يتم تحديث لعبة Fortnite بداية من يوم الجمعة 3 نوفمبر وللحصول على أحدث إصدار لعبة Fortnite، يمكنك القيام بخطوات بسيطة. يجب أن تقوم بالدخول إلى اللعبة على هاتفك الذكي ومن ثم النقر على خيار “تحديث” ستحصل على الإصدار والنسخة الجديدة من اللعبة بسهولة. ومع ذلك، يجب أن تتأكد من وجود مساحة تخزين كافية على هاتفك لتمكين تحميل ملف APK الخاص باللعبة. حيث تصل المساحة المطلوبة لهذا الملف إلى حوالي 12 جيجابايت.

اهم الاضافات الجديدة