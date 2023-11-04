« الحكومة عملت اللي عليها وزيادة » أسباب سحب شقق الإسكان+ الإستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان

أسباب سحب شقق الإسكان، توفر الدولة العديد من الوحدات السكنية للمواطنين، والتي يشار إليها باسم “الإسكان الاجتماعي”، من خلال خطط سداد بالتقسيط على فترات ممتدة تصل إلى 20 عاماً، بشروط محددة وضعتها الوزارة، ولكن هناك حالات يفقد فيها مالك الوحدة السكنية ممتلكاته بسبب مخالفته لقواعد معينة تحددها الوزارة.

أسباب سحب شقق الإسكان

وضعت الوزارة عدة أسباب سحب شقق الإسكان، نذكرها فيما يلي:

إذا لم يتم دفع ثمن الوحدة السكنية خلال الإطار الزمني الذي يسمح بالدفع، فسيتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي.

في حالة عدم حضورك للعقد أو قبول الوحدة خلال المدة المخصصة، سيتم سحب شقق الإسكان الاجتماعي منك.

في حالة تخصيص أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي دون موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الرسمية، سيتم استرجاعها.

في حالة اكتشاف تزوير أي من المستندات المقدمة عند التقدم للحصول على الوحدة، سيتم إلغاء شقق الإسكان الاجتماعي.

إذا تم العثور على شخص يستخدم شقة الإسكان الاجتماعي لغرض آخر غير الاستخدام السكني، فسيتم سحب الشقة منه.

شقق الإسكان الاجتماعي قد يتم إزالتها بناء على طلب مالك الوحدة في حالات معينة.

الإستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان