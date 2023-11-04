أهلية حساب المواطن معرفة أهلية حساب المواطن من خلال استخدام الحاسبة التقديرية

في يوم الخميس الماضي 2 نوفمبر تم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 72 من طريق الصفحة الرسمية على حساب المواطن عبر تويتر، وسوف يتلقى المستفيدين الذين تم تأهيلهم الدعم يوم 9 نوفمبر 2023، وأشار القائمين على البرنامَج بواسطة الإعلان أن المستفيدين من الدعم يمكنهم التحقق من أهليتهم، ومقدار الدعم المستحِقّ بواسطة الحاسبة التقديرية على الصفحة الرئيسة لموقع حساب المواطن، وسنذكر في مقالنا شروط الأهلية، وخطوات تقديم اعتراض، وكيفية استخدام الحاسبة التقديرية.

ما هي شروط أهلية حساب المواطن

شروط الأهلية التي يجب توافرها في المستفيد من الدعم في برنامَج حساب المواطن، وهي التالية:

صدرت نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/N7DkcVzDOr — حساب المواطن (@citizenaccount) November 2, 2023

المستفيد سعودي الجنسية. كما يشترط إقامته بشكل دائم في المملكة العربية السُّعُودية. عمر المستفيد تجاوز 18 عامًا. المستفيد من الدعم لا بكون مقيمًا في أحد دور الإيواء. لا يكون لدى المستفيد أصول عقارية ذات قيمة كبيرة. دخل المستفيد الشهري لا يتجاوز الحد المانع للحصول على الدعم.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

في حالة ظهور نتيجة أهلية حساب المواطن برفض الدعم، يمكن للمستفيد تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية وذلك من خلال الخطوات التالية:

طريقة تقديم اعتراض مالي في برنامج #حساب_المواطن .. pic.twitter.com/yCQ8KJnv4F — حساب المواطن (@citizenaccount) October 16, 2023

تسجيل الدخول إلى حساب المواطن. اختيار خدمة “دراسة الأهلية”. الضغط على “أسباب عدم الأهلية المستفيد العائل. قم بالضغط على “تقديم اعتراض”. تعبئة البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات الداعمة.

كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن

في حالة احتياج المستفيد للتحقق من استحقاق الدعم، أو حساب قيمة الدعم، يمكنه ذلك باستخدام الحاسبة التقديرية من موقع حساب المواطن واتباع الخطوات التالية:

بإمكانك معرفة قيمة استحقاقك التقريبية من خلال استخدامك لحاسبة الدعم عبر الرابط:https://t.co/ef1WYqivdB pic.twitter.com/inaOqS7qCA — حساب المواطن (@citizenaccount) October 22, 2023