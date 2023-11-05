ياسعدكم اجراء من وزارة المالية لمن يتقاضي هذا الراتب + هذه الفئات معفاة من دفع الضرائب

يبحث الكثير حول آخر اجراء من وزارة المالية لمن يتقاضي هذا الراتب الذي لا يتجاوز عن 36 ألف جنيه لا سيما أن وزارة المالية قد أكدت على أنه قد تم تطبيق تعديلات، علما بأن هذه التعديلات تصب في صالح الموظفين في القطاع الحكومي لمن لديهم دخل شهري لا يزيد عن 36,000 جنيه، حيث إن وزارة المالية تعاونت مع هيئة الضرائب العامة ومنها فقد تم وضع العديد من الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالإعفاء الضريبي.

اجراء من وزارة المالية لمن يتقاضي هذا الراتب

لقد شاهدنا ارتفاع معدلات البحث من قبل الكثير من الموظفين العاملين في الحكومة في الدولة عن آخر ما تم اتخاذه من إجراءات تصب في صالح المواطن بخصوص الضرائب، بالإضافة إلى أن هناك اجراء من وزارة المالية لمن يتقاضي هذا الراتب المقدر بمبلغ 36,000 جنيه بأنه سوف يتم إعفاء بعض الفئات من الضريبة.

علما بأنه في الماضي كان حد الإعفاء الضريبي بداية من 24 ألف جنيه ولكن مع التعديلات التي حدثت في هذا القانون وجدنا أنه قد بدأ حد الإعفاء الضريبي من 36,000 جنيه، علما بأنه بموجب هذا القانون فإن الأشخاص الذين لا يمتلكون دخل أكثر من 36,000 جنيه لن يقوم بسداد أي ضرائب على دخلهم الحاصلين عليه.

ما هي الفئات المعفاة من دفع الضرائب على الدخل؟

في ضوء حرص الحكومة المصرية في وضع العديد من التعديلات التي تساعد المواطن المصري وجدنا أن هناك اجراء من وزارة المالية لمن يتقاضي هذا الراتب المحدد بمبلغ 36,000 جنيه سوف يتم إعفائهم من الضرائب، ومنها وجب علينا إطلاعكم بكافة الفئات التي يتم إعفائها من الضرائب وهي