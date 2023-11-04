” العيشة هتبقى فل الفل ” زيادة 20% للتأمينات والمعاشات+ كيفية معرفة المبلغ المالي لمعاش التأمين

زيادة 20% للتأمينات والمعاشات، لقد ساءت بعض الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وغيرها، وفي إطار جهود الدولة لمساعدة السكان، قامت الحكومة بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 20% أو أكثر حسب فئة الموظفين.

زيادة 20% للتأمينات والمعاشات

زيادة 20% للتأمينات والمعاشات، أعلنت هيئة التأمين والمعاشات زيادة 20% للتأمينات والمعاشات.

أعلنت شركة التأمين عن بعض الموافقات الجديدة والتي تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 20%.

أعلن أمين عام نقابة المتقاعدين أنه سيتم توزيع الزيادة التقاعدية في نوفمبر 2023، على أن يتراوح المبلغ المستلم من 20% إلى 45%.

سيبدأ توزيع هذا الارتفاع في نوفمبر من ذلك العام.

وتم تأجيل صرف مبلغ الزيادة إلى شهر أكتوبر 2023، على أن يتم صرف الزيادة بأثر رجعي.

بحيث يكون مبلغ الزيادة هو 300 جنيه مصري، وذلك سعياً لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بالوضع الحالي.

كيفية معرفة المبلغ المالي لمعاش التأمين

بالإسم فقط يمكنك معرفة قيمة المعاش، من خلال القيام بما يلي:

عليك الدخول إلى صفحة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بالمتقاعد.

يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش.

قم بتسجيل الدخول.

من الصفحة التي ستظهر لك قم باختيار قيمة المعاش التقاعدي بالإسم.

بعد ذلك سيظهر لك المبلغ المالي المستحق للمعاش التقاعدي.

الحالات التي يتم بها صرف مبلغ تعويض إضافي