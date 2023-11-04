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” العيشة هتبقى فل الفل ” زيادة 20% للتأمينات والمعاشات+ كيفية معرفة المبلغ المالي لمعاش التأمين

alaakarim9منذ 35 دقيقة
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زيادة 20% للتأمينات والمعاشات
زيادة 20% للتأمينات والمعاشات

زيادة 20% للتأمينات والمعاشات، لقد ساءت بعض الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وغيرها، وفي إطار جهود الدولة لمساعدة السكان، قامت الحكومة بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 20% أو أكثر حسب فئة الموظفين.

زيادة 20% للتأمينات والمعاشات

زيادة 20% للتأمينات والمعاشات، أعلنت هيئة التأمين والمعاشات زيادة 20% للتأمينات والمعاشات.

  • أعلنت شركة التأمين عن بعض الموافقات الجديدة والتي تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 20%.
  • أعلن أمين عام نقابة المتقاعدين أنه سيتم توزيع الزيادة التقاعدية في نوفمبر 2023، على أن يتراوح المبلغ المستلم من 20% إلى 45%.
  • سيبدأ توزيع هذا الارتفاع في نوفمبر من ذلك العام.
  • وتم تأجيل صرف مبلغ الزيادة إلى شهر أكتوبر 2023، على أن يتم صرف الزيادة بأثر رجعي.
  • بحيث يكون مبلغ الزيادة هو 300 جنيه مصري، وذلك سعياً لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بالوضع الحالي.
زيادة 20% للتأمينات والمعاشات
زيادة 20% للتأمينات والمعاشات

كيفية معرفة المبلغ المالي لمعاش التأمين

بالإسم فقط يمكنك معرفة قيمة المعاش، من خلال القيام بما يلي:

  • عليك الدخول إلى صفحة  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  • ثم قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بالمتقاعد.
  • يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش.
  • قم بتسجيل الدخول.
  • من الصفحة التي ستظهر لك قم باختيار قيمة المعاش التقاعدي بالإسم.
  • بعد ذلك سيظهر لك المبلغ المالي المستحق للمعاش التقاعدي.

الحالات التي يتم بها صرف مبلغ تعويض إضافي

  • في حال إنتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو كليهما إذا كانت هذه الأحداث تجعله مستحقاً للمعاش.
  • التحقق من العجز الكلي أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة بسبب إصابة العمل.
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alaakarim9منذ 35 دقيقة
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