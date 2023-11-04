شغل مرتب 4000 جنيه فيما فوق بدون خبرة.. وظائف خالية اليوم للشباب والبنات في مصر بعد مبادرة المقاطعة

يبحث الكثير عن آخر ما تم الإعلان عنه بخصوص وظائف خالية اليوم تبعا لما يتم إعلانه بشكل منتظم من قبل وزارة الشباب والرياضة، تلك الوزارة التي تهدف لتطبيق خطة جديدة حتى يحصل جميع الشباب على فرصة للعمل تمكنهم من الصرف على أنفسهم وكذلك ذويهم، لا سيما أن مؤشرات البطالة قد ارتفعت بين الجنسين الإناث والذكور وهذا يعني أنه لا بد من الاطلاع على هذه الوظائف الخالية التي تحتاج عدة أشخاص حتى يقوموا بشغلها.

وظائف خالية اليوم

من منا لا يحلم بأن يكون لديه وظيفة يستطيع من خلالها أن يحصل على كل ما يريد في الحياة دون أن يحتاج لمساعدة من الغير ومنها فقد وجدنا أنه قد تم الإعلان عن وجود وظائف خالية اليوم في TBS Holding، علما بأن اليوم هو يوم التوظيف المفتوح ومنها فإن الوظائف الخالية في هذه المؤسسة كالتالي

وظائف لـ مساعد شيف فاست فود، والخبرة من 0:6 شهور.

وظائف خالية لـ باريستا.

وظائف شاغرة لـ شيف خباز، والخبرة من 0:6 شهور).

علما بأن هذه الوظائف متاحة براتب يبدأ من 4,000 جنيه مع وجود تأمين اجتماعي وصحي بشرط أن يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

على أن تكون أماكن التوظيف كالتالي

قصر النيل. أكتوبر. وادي النيل. التجمع. الزمالك. المهندسين. مدينة نصر.

وظائف خالية في مجال الماركتينج

إذا كنت من ضمن الأشخاص الدارسين والراغبين في العمل في مجال الماركتينج فإنه لا بد من أن تتعرف على وظائف خالية اليوم في هذا المجال، ومن ضمن هذه الوظائف الخالية مندوب ومسئول عن المشتريات ومودريشن للعمل في المعادي، وإليكم شروط الوظائف الخالية في هذا المجال وهي