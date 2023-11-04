” خد بالك بدل ما تقعد ف البيت ” حالات فصل الموظفين في قانون العمل الجديد 2023 .. مجلس النواب وافق خلاص ع القانون

فصل الموظفين في قانون العمل الجديد حيث قام قانون العمل الجديد بوضع عدد من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى فصل الموظفين عن العمل وذلك بسبب القرار الذي أصدرته المحكمة العمالية التي تعتبر المكان الوحيد الذي يمكن أن يقوم بفصل الموظف وقامت المحكمة بإصدار قرار عدم فصل الموظفين دون الرجوع إليها أولا وذلك حتى لا يتم فصل الموظف بدون سبب.

فصل الموظفين في قانون العمل الجديد

يوجد مجموعة من الحالات التي قام بوضعها القانون الجديد للعمل يمكن أن يقوم صاحب العمل أن يقوم بفصل الموظفين ومن هذه الحالات:

إذا قام الموظف بتقديم أوراق غير صحيحة ومعلومات خاطئة.

إذا قام الموظف بارتكاب خطأ أدى إلى العديد من المشكلات إلى صاحب العمل.

إذا قام الموظف بعدم إتباع التعليمات اللازمة الخاصة بالعمل لأكثر من مرة .

إذا قام الموظف بنقل أسرار العمل وذلك أدى إلى مشاكل في العمل لا يمكن تلافيها.

إذا وجد الموظف أثناء ساعات العمل الرسمية في حالة غياب عن الوعي ، أو إثبات أنه يتعاطى مادة مخدرة .

إذا قام الموظف بالاعتداء على صاحب العمل أو مديره المباشر.

إذا قام الموظف بعدم إتباع المواد الموجودة في القانون الجديد الخاصة بالموظف.

قانون العمل الجديد في القطاع الخاص

يوجد بعض الأمور التي وضعها القانون الجديد بخصوص مرتبات الموظفين في القطاع الخاص ومنها: