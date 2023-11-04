مش هتصدق نفسك خبر بمليون جنية.. مواد قانون التصالح في مخالفات البناء+ الإجراءات التي يجب أن يتم المتقدم باتباعها لإجراء التصالح على مخالفات البناء

مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث قام العديد من أصحاب العقارات بالبحث المتزايد عن نص قانون التصالح الجديد لعام 2023 حيث يقومون ببناء العقارات بدون أي تعرض للإزالة لهم من قبل الجهة المسؤولة بشأن المخالفة، حيث يترتب على ذلك إهدار المال وتضييع الوقت والجهد ولذلك قامت وزارة الإسكان بوضع بعض الضوابط والأحكام والشروط التي يجب على الجميع مراعاتها والالتزام بها جميعاً.

مواد قانون التصالح في مخالفات البناء

مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، قامت وزارة الإسكان والتعمير بالإعلان عن عدد من البنود والمواد الخاصة التي يجب الاهتمام بها ومراعاتها من قبل الراغبين بإنشاء الوحدات السكنية حتى لا يتم وجود أي ضرر والتعرض لإزالة المبنى في حين المخالفة وتكون تلك البنود كما يلي:

يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب ببناء الوحدات السكنية بالتعرف على إجراءات التصالح التي تخص المباني الخارجة عن المنطقة العمرانية.

لا يقوم بالبناء في الأماكن القريبة من الأنهار.

يجب أن يقوم بالحرص على عدم البناء في الأماكن الزراعية التي غير مصرح البناء بها.

يجب أن لا يتم بناء أدوار إضافية بدون وجود عقد تصالح حتى لا يتم تعرض المبنى إلى الإزالة والهدم.

الإجراءات التي يجب أن يتم المتقدم باتباعها لإجراء التصالح على مخالفات البناء

لكي يتم إجراء طلب التصالح على مخالفات البناء، يجب على المتقدم أن يقوم باتباع بعض الطرق التالية: