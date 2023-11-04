فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي تعرف على أحدث مسلسل تاريخي تركي وموعد الحلقة الاولى

يعد ” مسلسل فاتح القدس صلاح الدين” أحد أحدث المشاريع الفنية بين تركيا وباكستان، كما يشارك فيه نخبة من نجوم البلدين لتجسيد شخصيات من عصر صلاح الدين الأيوبي، تدور قصة هذا المسلسل حول بدايات صلاح الدين الأيوبي في شبابه وقدرته على الاستيلاء على السلطة وتوحيد صفوف المسلمين لفتح القدس، ويحظى هذا المسلسل بشعبية كبيرة حيث ينتظر الكثيرون الحلقة الأولى منه، خاصة بعد الإعلان عن موعد بثه على قناة TRT التركية، وفي هذا المقال سنكشف كافة التفاصيل حول المسلسل، والقائمين بالعمل.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس

تدور أحداث مسلسل فاتح القدس في عهد العباسيين، وكان صلاح الدين الأيوبي في ذلك الوقت شاباً عادياً يعيش في ثخربات، حيث يركز المسلسل على حياة صلاح الدين الأيوبي العسكرية والسياسية وكيف تمكن من هزيمة الصليبيين في معركة حطين الشهيرة باستخدام ذكائه ومكره الحربي، واستمر العمل على هذه السلسلة، للسنة الثالثة على التوالي، استعانت فرقة العمل بالعديد من المؤرخين للكشف عن تفاصيل حول تاريخ صلاح الدين وحياته العسكرية.

بداية مسلسل فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي

يترقب المشاهدون بفارغ الصبر موعد بث مسلسل “صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس”، حيث نشرت قناة TRT التركية الإعلان الأول للمسلسل يوم 21 أكتوبر الجاري، وذلك لاحقا، ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين يوم 13 نوفمبر المقبل، دون أي مفاجآت، وبالإضافة إلى دوغان بيرقدار، يضم طاقم العمل نخبة من الممثلين الأتراك المحبوبين لدى الجمهور العربي، ومن بينهم بارجو باتشي، جان جاكير، وهاكان فقير، يظهر أيضًا في الفيلم ممثلون باكستانيون مثل عبد السرة وعدنان صديقي وهمايون سعيد.