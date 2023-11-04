” السعر زاد ف السوق السودا ” سعر الدولار النهاردة كام؟ بعد رفع أسعار البنزين هل يزيد الدولار في البنوك رسميا

سعر الدولار النهاردة كام؟ السؤال الذي شغل بال العديد من الأشخاص بعد التحديثات الصباحية التي نشرت يوم السبت الموافق 4/11/2023 في البنوك المصرية، وذلك بعد اجتماع البنك المركزي المصري وقرار تثبيت سعر الفائدة، حيث وضحت لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة.

سعر الدولار النهاردة كام؟

ازداد البحث عن سعر الدولار النهاردة كام بعد التحديثات الأخيرة في البنوك المصرية حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية على 30.75 للشراء و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

يمكن عرض أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

البنك الأهلي: يكون سعر الدولار للشراء 75 بينما يكون سعر البيع 30.85.

بنك السويس: يكون سعر الدولار للشراء 85 بينما يكون سعر البيع 30.95.

بنك قطر الوطني الأهلي: استقر سعر الدولار للشراء على 85 بينما يكون سعر البيع 30.95.

البنك المركزي المصري: يكون سعر الدولار للشراء 82 بينما يكون سعر البيع 30.95.

بنك cib: استقر سعر الدولار للشراء على 85 بينما يكون سعر البيع 30.95.

بنك مصر: استقر سعر الدولار للشراء على 75 للشراء بينما يكون سعر البيع 30.85.

بنك الإسكندرية: يكون سعر الدولار للشراء 85 بينما يكون للبيع 30.95.

المصرف المتحد: يكون سعر الدولار للشراء 85 بينما يكون سعر البيع 30.95.

مصرف أبوظبي الإسلامي: يكون سعر الدولار للشراء 85 بينما يكون سعر البيع 30.95.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما عن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية أو ما يسميه المصريون السوق السودا، فإن سعر الدولار قد بلغ سعر 46 جنيه مصري مقابل الدولار الواحد، وهو ما يعني استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.