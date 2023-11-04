هتشتغل بعد الـ60 بفلوس كتير.. قيمة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة+ أبرز الحقوق والمميزات الواردة في القانون
قيمة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة والتي كثر البحث عنها خاصة بعد صدور قانون العمل الحديث، حيث وضع مشروع قانون العمل الحديث شروط استحقاق العاملين مكافأة نهاية الخدمة، هذه المكافأة التي تكون بداية جديدة للعاملين بعد الخروج على المعاش ونهاية خدمته في العمل، لذلك يتسائل العديد عن طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الحديث.
قيمة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة
ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة بعد صدور قانون العمل الجديد، حيث نصت المادة 126 من ذلك القانون على أن العامل يستحق عن فترة عمله بعد سن الستين مكافأة تقدر بـ أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التي تليها.
وذلك في حال لم تكن له أي حقوق عن تلك الفترة تبعاً لأحكام تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز المذكورة في قانون التأمين الاجتماعي، وطبقاً لقانون العمل الجديد يتم حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18 سنة عند بلوغ العامل هذا السن، وتحسب المكافأة على آخر ما كان يتقاضاه.
أبرز الحقوق والمميزات الواردة في القانون
قيمة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة، ضم قانون العمل الجديد العديد من المميزات والعاملين، ويمكن عرضها على النحو التالي:
- إلغاء الاستقالات المسبقة نهائياً قبل توقيع العقود والتي يطلق عليها استمارة 6، وكانت تستعمل لتهديد العمال بالفصل.
- تبديل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد مرور 4 سنوات.
- إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل على أن يكون من قبل المحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
- منع العقد المؤقت على أن يكون الأساس في العقود هو عدم تحديد مدة.
- إيقاف العامل عن العمل شهرين مدفوعين الأجر حتى تصدر المحكمة قرارها.
- حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
- تنظيم ساعات العمل وفق المادتين 90 و92 على أن الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية وهي 8 ساعات والثانية ساعات العمل الإضافية بأجر إضافي وهي 10 ساعات.
- عمل صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل ومنحهم بطاقة تثبت التدريب.