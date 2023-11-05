“ألحق قبل الميعاد ما يقفل” رابط تقديم شقق الإسكان الإعلان 18 مشروع سكن لكل المصريين ومشروع جنة

رابط تقديم شقق الإسكان الإعلان 18 حيث فعلت وزارة الإسكان المصرية الروابط التي يتم من خلال حجز شقق الإسكان الإجتماعي بالإعلان رقم 18 حيث يمتاز تلك الإعلان بأنه أهم الإعلانات التي تم إصدارها من قبل وزارة الإسكان الإجتماعي والدعم الخاص بالتمويل العقاري، حيث يشمل العديد من الوحدات السكنية في 12 مدينة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية.

رابط تقديم شقق الإسكان الإعلان 18

يرغب جميع المواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي بالحصول على رابط التقديم الخاص، حيث يتم التقديم من خلال موقع صندوق الإسكان الإجتماعي باتخاذ الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يتم الضغط على الرابط الخاص لحجز شقق الإسكان الإجتماعي .

يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد أو الدخول عبر الحساب الشخصي الخاص به.

يقوم باختيار الوحدة السكنية والمدينة والمشروع المراد الحصول عليهما.

يقوم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق جميع المستندات والأوراق للجهات المسؤولة.

يجب أن يتم التحقق من صحة تدوين جميع البيانات.

و بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على تقديم الطلب.

الشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الإجتماعي

هناك بعض الشروط التي يجب على جميع الراغبين بالحصول على شقق الإسكان الإجتماعي أن يقوموا بمراعاتها جميعاً وتكون تلك الشروط كما يلي: