“أرخص من بره وميضحكوش عليك” أسعار الزيت والسكر في التموين شهر نوفمبر 2023 .. اصرف تموينك الأسبوع ده البضاعة الجديدة وصلت
أسعار الزيت والسكر في التموين شهر نوفمبر، قام العديد من الأفراد في المجتمع بالبحث المتزايد عن أسعار الزيت والسكر في التموين خلال شهر نوفمبر وقد تم اصدار الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية في مبادرة تخفيض الأسعار، كما تم تعيين نصيب الفرد من السلع الغذائية التي يتم إصدارها على بطاقة التموين وسوف نتناول الأسعار الخاصة لجميع المنتجات التي يتم إصدارها على بطاقة التموين في مقالنا الجاري.
أسعار الزيت والسكر في التموين شهر نوفمبر
قامت الجهات المسؤولة في وزارة التموين بتعيين أسعار الزيت والسكر لشهر نوفمبر، حيث يتمثل سعر الزيت على بطاقة التموين 800 مللي بالزيت خليط بسعر يتمثل بقيمة 30 جنيه كما تم تعيين سعر السكر على بطاقة التموين، حيث يتمثل مقدار 1 كلغ من السكر بقيمة 16.5 جنيه حيث تم تعيين سعر الدقيق المعبأ بمقدار 1 كلغ بقيمة 18 جنيه.
قائمة الأسعار للسلع التموينية لشهر نوفمبر 2023
تم وضع القيمة الخاصة بالأسعار للسلع التموينية نوفمبر كما يلي:
- سيتم إصدار سعر الحلاوة الطحينية بمقدار 40 جرام بقيمة ثلاث جنيهات.
- سعر الجبن مقدار 250 جرام بقيمة 7:30 جنيه.
- سعر التونة وزن 140 جرام تقدر بقيمة 18 جنيه.
- سعر المسلسل صناعي 800 جرام تقدر بقيمة 36 جنيه.
- سعر الصلصة 800 جرام يقدر بقيمة 8 جنيهات.
- يمثل سعر كيس الملح 300 جرام 5جنيه.
- يكون سعر الفول المعبأ 500 جرام بقيمة 9 جنيهات.
- يكون سعر العدس المجروش 500 جرام بقيمة 21 جنيه.