“أرخص من بره وميضحكوش عليك” أسعار الزيت والسكر في التموين شهر نوفمبر 2023 .. اصرف تموينك الأسبوع ده البضاعة الجديدة وصلت

أسعار الزيت والسكر في التموين شهر نوفمبر، قام العديد من الأفراد في المجتمع بالبحث المتزايد عن أسعار الزيت والسكر في التموين خلال شهر نوفمبر وقد تم اصدار الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية في مبادرة تخفيض الأسعار، كما تم تعيين نصيب الفرد من السلع الغذائية التي يتم إصدارها على بطاقة التموين وسوف نتناول الأسعار الخاصة لجميع المنتجات التي يتم إصدارها على بطاقة التموين في مقالنا الجاري.

أسعار الزيت والسكر في التموين شهر نوفمبر

قامت الجهات المسؤولة في وزارة التموين بتعيين أسعار الزيت والسكر لشهر نوفمبر، حيث يتمثل سعر الزيت على بطاقة التموين 800 مللي بالزيت خليط بسعر يتمثل بقيمة 30 جنيه كما تم تعيين سعر السكر على بطاقة التموين، حيث يتمثل مقدار 1 كلغ من السكر بقيمة 16.5 جنيه حيث تم تعيين سعر الدقيق المعبأ بمقدار 1 كلغ بقيمة 18 جنيه.

قائمة الأسعار للسلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

تم وضع القيمة الخاصة بالأسعار للسلع التموينية نوفمبر كما يلي: