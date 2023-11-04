مضاربي السوق السوداء في العراق بين المطرقة والسندان ...الحكومة العراقية تخطو خطوة حاسمة لخفض الدولار الأمريكي

تسعى الحكومة العراقية بشكل دائم للسيطرة على أزمة الدولار أمام العملة المحلية، لاسيما مع استمرار المضاربين في استغلال الظروف ورفع سعر صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي، وقد أعلن اليوم مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري عن خبر أثلج قلوب الملايين من المواطنين بالعراق حيث اعتبروا هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى لخفض سعر الورقة الخضراء في السوق الموازي.

الفيزا دايركت

في مساء يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، أعلن فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء عن تدشين خدمة الفيزا دايركت، وهي خدمة تحويل الأمول للخارج، وهي تهدف إلى تسهيل عمل صغار التجار، وأكد الشمري على أن الفيزا دايركت لا تستغرق سوى 5 دقائق فقط، مشيراً أن تلك الخدمة تعد الخطوة الأولى التي ستسهم بشكل فعال في خفض سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي بالعراق.

خدمة التحويل المالي المباشر

أكد الشمري أن بنك العراق الأول هو أول بنك يطلق خدمة التحويل المالي المباشر رقمياً وذلك بعد تفعيل خدمة الفيزا دايركت، مشيراً أن تلك الخدمة الرقمية Visa Direct سوف تساعد بشكل كبير في قطع السبل أمام المضاربين في السوق السوداء، بجانب كونها تساعد صغار التجار في تحويل الأموال للخارج بشكل سهل ويسر وذلك من خلال التحويل الرقمي من حساب بنكي لحساب بنكي وبسعر الصرف الرسمي.

Visa Direct

خدمة التحويل المالي الرقمي”فيزا دايركت” تم إطلاقها من خلال تطبيق خاص، ويمكن لكل عميل في مصر العراق الأول FIB استخدامها في التحويل المالي المباشر بقيمة 5000000 ديناراً يومياً، ويتاح أيضاً تحويل ما يبلغ 13 مليون ديناراً شهرياً، ويتم تحويل الأموال للخارج عبر خدمة VISA DIRECT بسعر الصرف الرسمي.