نفقة تعادل معاش.. منحة الشيخوخة في الجزائر+ شروط الاستفادة من منحة الشيخوخة في الجزائر

منحة الشيخوخة في الجزائر والتي أصدرها الحكومة الجزائرية بغرض منح مساعدات مالية للأشخاص المسنين الذين يعانون من ظروف صحية واقتصادية صعبة أو يفتقدون لأي روابط عائلية، فهذه المساعدة تضمن لهم حياة كريمة وتحفظ قراراتهم واستقلاليتهم المالية، وتقدر منحة الشيخوخة التي قامت الحكومة الجزائرية يمنحها بأثنى عشر ألف دينار أو ما يعادل مليون و200 ألف سنتين حتى تضمن لهم حياة رغدة.

منحة الشيخوخة في الجزائر

منحة الشيخوخة في الجزائر، ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن منحة الشيخوخة في الجزائر والتي وافق عليه الوزير الأول عبد المالك سلال بناء على حديث وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم، وتهدف هذه المنحة إلى استفادة عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين للقانون الخاص من دعم الدولة مقابل مساعدة الأشخاص المسنين والمحرومين تبعاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 10 -12 الصادر في 29 ديسمبر 2022.

شروط الاستفادة من منحة الشيخوخة في الجزائر

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة الشيخوخة، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

بلوغ المتقدم عمر الستين أو 55 عام بالنسبة للعمال الذين يثبتون قضاء خمس سنوات من العمل في باطن الأرض.

التوقف عن كل نشاط يترتب عنه دخل.

توفر على الأقل 3240 يوماً من الاشتراك.

مبلغ المعاش

يساوي مبلغ المعاش 50% من إجمالي الراتب الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمؤمن له، مع ضرورة توافر 3240 يوماً من الاشتراك، ويتم زيادة 1% على ذلك المبلغ لكل فترة من التأمين تصل إلى 16 يوماً حتى تصل إلى 3240 يوماً.