«هتروّح شقتك بدري جدا ».. حقيقة تقليل ساعات العمل الحكومية+ الأسباب الخاصة بتخفيض ساعات العمل في الدولة

حقيقة تقليل ساعات العمل الحكومية، حيث قام العديد من العاملين والموظفين في القطاع العام والخاص والجهات الإدارية والحكومية بالبحث المتزايد عن ما يتم تداوله عبر محركات البحث المختلفة بشأن تقليل ساعات العمل حيث قامت الوزارة بإصدار بعض التصريحات الخاصة بتقليل ساعات العمل لدى بعض الفئات، ويجب أن يكون الحد الأدنى لساعات العمل في الأسبوع 35 ساعة وأن يكون الحد الأقصى 41 ساعة فقط.

حقيقة تقليل ساعات العمل الحكومية

حقيقة تقليل ساعات العمل الحكومية، أعلنت الحكومة المصرية عن بعض التصريحات الخاصة بتقليل ساعات العمل لبعض الفئات العاملين في القطاع العام أو الخاص، حيث ينص قانون العمل الجديد على إتاحة العديد من المميزات لجميع العاملين في الجهات الحكومية والإدارية بخفض ساعات العمل اليومية وذلك في بعض الحالات وفقاً لما تم إصداره من قبل قانون الخدمة المدنية حيث أن يجب على السلطة المختصة تحديد الأيام الخاصة بالعمل والساعات وتوزيعها بشكل سليم وفقاً للمصلحة العامة بشرط أن يكون الحد الأدنى لساعات العمل في الأسبوع 35 ساعة وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 42 ساعة.

الأسباب الخاصة بتخفيض ساعات العمل في الدولة

يبحث العديد من الأفراد عن الأسباب الخاصة التي تم من خلالها تخفيض ساعات العمل من قبل الحكومة المصرية، حيث تكون تلك الأسباب كما يلي: