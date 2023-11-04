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“اوعى تكون منهم”…وزارة الموارد البشرية تعلن إيقاف الضمان الاجتماعي المطور لتلك الحالات
في وقت لاحق من هذا الشهر أعلنت بشكل رسمى وزارة الموارد البشرية التي تختص ببعض الامور في المملكة عن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعى ولذلك لمجموعة فقط دون غيرها من الحالات ، وتلك الحالات التي نتحدث عنها بشكل ما قد تم استبعادها من قبل الوزارة ويكون هذا الإجراء المهم ما أثار قلق الكثيرين في المملكة، فالجميع اليوم يتساءل عما إذا كان سيتم إيقاف معاشهم أم لا ولذا نحن هنا اليوم سنقوم بتوضيح كل ما يخص هذا الموضوع الهام للغاية.
ما هى حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور ؟
- يتم وقف تلمعاش الخاص بك إذا تم تقديم معلومات شخصية في الغالب تكون غير صحيحة عن المستفيد، وهنا سوف يعاقب الشخص بتعليق صرف معاش الضمان الاجتماعي الخاص به لفترة معينة حتى يمكنه تصحيح البيانات.
- الحالة الثانية هى عدم تحديث البيانات الشخصية التي تم وضعها بالموقع وهذا سيؤدي إلى تعليق صرف المعاش.
- وهنا يتم إيقاف الضمان الاجتماعي إذا لم يسعى الشخص ذاته لتحسين وضعه المالي واعتماده فقط على معاش الضمان الاجتماعى.
- ويفقد الشخص المعاش الذي يحصل عليه في حال لم يشارك في البرامج التدريبية التي يحضل عليها من برنامج الضمان الاجتماعي.
- عدم محاولة المستفيد من تطوير نفسه خلال السنوات الخاصة بالحصول على المعاش سيؤثر سلبًا على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع ان يتوقف تعليق صرف المعاش.