“اوعى تكون منهم”…وزارة الموارد البشرية تعلن إيقاف الضمان الاجتماعي المطور لتلك الحالات

في وقت لاحق من هذا الشهر أعلنت بشكل رسمى وزارة الموارد البشرية التي تختص ببعض الامور في المملكة عن إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعى ولذلك لمجموعة فقط دون غيرها من الحالات ، وتلك الحالات التي نتحدث عنها بشكل ما قد تم استبعادها من قبل الوزارة ويكون هذا الإجراء المهم ما أثار قلق الكثيرين في المملكة، فالجميع اليوم يتساءل عما إذا كان سيتم إيقاف معاشهم أم لا ولذا نحن هنا اليوم سنقوم بتوضيح كل ما يخص هذا الموضوع الهام للغاية.

ما هى حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور ؟