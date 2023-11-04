الجهود العربية مستمرة..أمين «آركو» يثمن مبادرة المملكة لجمع تبرعات للفلسطينيين ويناشد بفتح المعابر

في تصريحات رسمية اليوم أشاد الدكتور صالح بن حمد التويجري، والذى يعمل أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو”، بكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية من حهود لمساعدة فاسطين وشعبها، حيث ثمن بشكل خاص على إطلاق حملة مخصصة من اجل جمع التبرعات المختلفة والتي تكون فقط لصالح المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وفي نفس الحديث تحديث عن ضرورة حماية الارواح ووقوف المجتمع الدولي جمب الشعب الفلسطني وناشد الجميع لتحمل مسؤولياته ووقف كل ما يخص العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجيه ضد المدنيين في غزة.

التويجرى يشيد بدور المملكة في دعم غزة

حيث تحدث بشكل عام باسمه ونيابة عن الجميع من رؤساء الجمعيات المنتشرين في الوطن العربي عن بعض الجهود المبذولة لدعم الاشقاء في غزة وعبر التويجري عن خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد عن ما يقومون به من جهود جبارة لوقف العدوان الغاشم وإعلان حملة مميزة من أجل جمع التبرعات وافتتاحها بمبالغ كبيرة من جانب الاسرة الحاكمة ذاتها، على امل ان ينتهي هذا الحصار والدمار قريباً ويعيش شعب فلسطين حياة كريمة مثل باقى الشعوب وتمنى أن يكون لذلك تأثير إيجابي للجميع وان يحرص المجتمع الدولى على حماية حياة الفلسطينيين وتقديم جميع سبل الدعم الممكنة ودعى لشعب فلسطين والشهداء في كل مكان في العالم.