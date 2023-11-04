“الدنيا لسة بخير”…حملة تبرعات السعودية لإغاثة غزة تقفز من 190 إلى 240 مليون ريال

شعوب العالم جميعاً تتضامن مع ضحايا فلسطين وتقدم جميع سبل الدعم المادي لهم قدر المستطاع وفي هذا الاطار، ارتفعت بشكل غير مسبوق ولم يحدث من قبل حملة التبرعات الإغاثية التي يتم جمعها من اجل قطاع غزة والاطفال هناك بشكل خاص والتي أطلقتها بشكل عام من فترة المملكة العربية السعودية عبر الكثير من وسائل التواصل من 190 مليون ريال إلى 240 مليون ريال وهذا ما فاجئ الجميع، فالزيادة حدثت بشكل مذهل خلال مدة قصيرة والتي تكون فقط 10 دقائق.

الدعم سيصل لمستحقيه في غزة كامل

وبعد هذا الحدث يذكر انه قد زادت جميع التبرعات من المملكة العربية السعودية لشعب فلسطين بمقدار 50 مليون ريال منذ بداية الحرب وهي مدة تكون قصيرة جدًا، وهذا تم من الشعب تضامن مع الاشقاء هناك وفي استجابة سريعة لحملة التبرعات الملكية الذي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فقد اطلق منذ عدة ايام الملك ىولي العهد السعودى هذه الحملة الشعبية القوية لدعم غزة وشعبها عبر منصة “ساهم” المختلفة والتى تديرها مباشرة مؤسسة مركز الملك سلمان للشعوب وذلك للإغاثة والأعمال الإنسانية، وثمن الجميع على هذه الحملة المميزة المخصصة فقط لدعم جميع الأشقاء من الشعب الفلسطيني لما يعانون منه من مشكلات قوية وموت ودمار كل يوم في قطاع غزة وسط صمت من العالم.