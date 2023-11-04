الرصيد بيروح فين؟!”.. أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء شركة الكهرباء توضح ..لأصحاب العدادات هتعرف راسك من رجلك

في الكثير من الأحيان يتعرض المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية تعمل بنظام الدفع المسبق إلى نفاذ الرصيد الموجود في العداد أو خصم مبلغ من الرصيد بعد إتمام عملية الشحن لهذا يبحث هؤلاء المواطنين عن الأسباب التي تؤدي إلى هذا لذلك قامت شركة الكهرباء والطاقة الإعلان عن أسباب خصم الرصيد من عدادات الكهرباء وهي التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

أسباب خصم الرصيد من عدادات الكهرباء

يزداد البحث عبر محرك البحث جوجل من قبل المواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء تعمل بنظام الكارت عن أسباب خصم الرصيد من عدادات الكهرباء حيث أوضحت شركة الكهرباء والطاقة أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى خصم الرصيد من عدادات الكهرباء والتي من أبرزها ما يلي:

قيام الشركة بخصم الأقساط الخاصة بعملية تركيب العداد وذلك عند القيام باستبدال العداد الكهربائي القديم بعداد كهربائي مسبق الدفع.

في حالة وجود تراكمات في استهلاك الكهرباء حيث تقوم الشركات التي توزع الكهرباء بدولة هذه التراكمات وتقسيمها إلى أقساط شهرية.

الخصم الشهري حال الغلق

إذا قام محصل الكهرباء بقراءة العداد الكهربائي وتبين له أنه لا يوجد أي استهلاك في الكهرباء بسبب عدم استهلاك المواطن للكهرباء فإنه يتم خصم تلقائيا مبلغ تبلغ قيمته 9 جنيه في نهاية كل شهر حيث أنه في هذه الحالة تكون محصلة قراءة العداد صفرا،وهذا يدل على أنه في حالة عدم استخدام المواطن التيار الكهربائي فإنه سوف يتم خصم هذه القيمة من فاتورة الكهرباء الشهرية.