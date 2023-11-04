1000 جنيه بالبطاقة فقط”.. التسجيل في 1000 منحة العمالة الغير منتظمة 2023 طريقة التسجيل والشروط المطلوبة بالخطوات

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سابقاً العديد من القرارات الفترة السابقة والتي من بينها منحة العمالة الغير منتظمة والمواطنين الذين يعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة وذلك من خلال صرف منحة العمالة الغير منتظمة لهم، لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة كيفية التسجيل في هذه المنحة وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

التسجيل في 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة

يستطيع المواطنين الذين يعانون من الدخل المحدود الغير منتظم التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يدخل المواطن في البداية على موقع وزارة القوى العاملة من خلال النقر على هذا الرابط .

. يسجل المواطن الدخول عن طريق موقع وزارة القوي العاملة.

يدخل المواطن كافة المعلومات المطلوبة.

عند قبول البيانات المدخلة يتم فتح الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.

النقر على كلمة التسجيل لراغبي العمل.

يكتب المواطن الرقم في العمل في أي مهنة محددة لو القيام بعرض الوظائف المتوفرة من خلال الوزارة.

بعد إتمام الخطوات السابقة يكون المواطن قد قام بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة حيث يتم توفير فرص عمل للمواطنين الراغبين بالعمل.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: