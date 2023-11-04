جهز ورقك واحجز شقتك”.. وزارة الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية 90 متر من شقق الإسكان جاهزة للتسليم الفوري

أعلنت وزارة الإسكان الأيام القليلة السابقة عن طرح عدد من الوحدات السكنية للمواطنين في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية بمساحات مختلفة لهذا يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تفاصيل هذا الإعلان وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي

قامت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد بالتحدث عن طلبات تحويل المواطنين للوحدات السكنية مشيرة إلى أن عدد المواطنين المتقدمين للتحويل للوحدات السكنية الجديدة بلغ 3036 طلبًا، وأشار الرئيس التنفيذي أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتحويل لمدينة حدائق أكتوبر هو 2002 مواطن وأن عدد المحولين لمدينة أكتوبر الجديدة – غرب المطار هو 633 طلبا، وأن عدد من قاموا بالتحويل لمدينة السادات من مركز قويسنا هو 157 طلب تحويل.

كما أن عدد طلبات التحويل لمركز بني سليمان هو 129 طلب تحويل وان عدد طلبات التحويل لمن قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة هو 62 طلب تحويل بالإضافة إلى عدد من حولوا مدينة السادات من مدينة أشمون هو 53 طلب تحويل.

وأكدت عبد الحميد أن الإعلان الذي تم اصداره مؤخرا يقوم بتوفير وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين الذي يتم قبولهم.

شروط تحويل الوحدات السكنية

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل قبول تحويل الوحدات السكنية والتي من أهمها ما يلي:

أن لا يقوم المتقدم باسترداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

إن لا يقوم المتقدم الرجوع في طلب التحويل بعد تقديمه في حالة وجود وحدات على المشروع.

عدم القيام بتخصيص وحدة سكنية للعميل على نفس المشروع المتقدم عليه.

يجب أن تنطبق شروط الإعلان الأصلي وقت التقديم على طلب العميل.

أسبعار شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، من المقرر طرح الوحدات السكنية الاجتماعية في الربع الأخير من عام 2023 أو في بداية عام 2024 وفقاً للسعار التالية: