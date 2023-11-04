“هتضيف مولودك وتصرف تموينك”.. شروط وخطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يناير 2024.. هي دي الأخبار الحلوة

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن رابط إلكتروني يستطيع حاملي البطاقات التموينية الدخول عليه من أجل إضافة المواليد على البطاقة التموينية، لهذا يتساءل العديد من حاملي البطاقات التموينية عن هذا الرابط والذي سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا بالإضافة إلي عدد من المعلومات البسيطة الأخرى.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية إمكانية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيا وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن في البداية الدخول على منصة مصر الرقمية .

. يدخل المواطن بعد ذلك كل من رقم الهاتف الخاص به وكلمة المرور.

الانتقال إلى خدمات تقديم الطعام.

من بين الاختيارات الموجودة يختار المواطن خيار إضافة أطفال غير مقيدين بالطعام.

في المربعات التي تظهر امام المواطن على الشاشة يقوم بادخال اسماء الأطفال الذي يرغب في اضافتهم على بطاقة التموين.

يتم بعد ذلك كتابة الرقم القومي الخاص الأبناء.

الضغط على حفظ البيانات.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف يتم ارسال الطلب.

إذا قامت وزارة التموين بالموافقة على طلب المواطن فإنه سوف يتم ارسال رساله نصية على هاتف المواطن تبلغه بالموافقة على طلبه.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إتمام عملية إضافة المواليد على بطاقة التموين ومن أهم هذه الشروط ما يلي: