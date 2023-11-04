“اعرف إجازاتك بالقانون”.. عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين وفق قانون العمل الجديد في مصر.. عشان تبقى عارف اللي ليك

يبحث العديد من العاملين بالقطاع الخاص عبر محرك البحث جوجل عن أيام الإجازات التي يستحق أن يحصل عليها العامل سنويا والتي قام قانون العمل الجديد بتحديدها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الإجازات إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين

وضع قانون العمل الجديد بعض البنود للعاملين بالقطاع الخاص والتي من أبرزها ما يلي:

يحق للعامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد الحصول على اجازة سنوية مدفوعة الأجر بالإضافة إلى عدم احتساب ايام الإجازات والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

في حالة عدم تجاوز فترة العامل في عمله سنة فإنه يتم احتساب اجازته بنسبة المدة التي قام بقضائها في عمله بشرط أن يكون هذا العامل قد قضى مضى لا تقل عن 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.

يحصل الموظف بالقطاع الخاص على خمسة عشر يوما إجازة في السنة الأولى للعمل.

يحصل العامل بالقطاع الخاص في السنة الثانية من العمل على عدد 21 يوما.

يستحق العاملين الذين قضوا ما يزيد عن عشر سنوات كاملة أو أكثر عند صاحب العمل على ثلاثون يوم اجازه.

يحصل العاملين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسون عاما أو ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون في السنة على عدد 45 يوم اجازه.

أنواع الإجازات في قانون العمل

يرغب عدد كبير من العاملين والموظفين بالقطاع الخاص معرفة أنواع الإجازات في قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو التالي: