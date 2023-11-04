الآن متابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى مترجمة عربي عبر موقع فيديو لاروزا

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى هي بداية قوية تسرد قصة قائد عظيم، حيث عرضت قناة الجزيرة فلسطين الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة 2 أغسطس 2023، وحققت الحلقة نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، تمكنت من تحقيق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى

بدأ مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الأولى بعرض اللقطات التالية:

مملكة القدس في عهد الصليبيين، حيث كان المسلمون يعيشون تحت الاحتلال.

ثم ظهرت شخصية صلاح الدين الأيوبي وهو طفل صغير، يشاهد معاناة المسلمين، ويبدأ في التخطيط لتحرير القدس من الصليبيين.

وتدور أحداث الحلقة حول نشأة صلاح الدين الأيوبي، وكيف تعلم فنون القتال والقيادة، وكيف بدأ رحلة الجهاد لتحرير القدس.

كما تميزت الحلقة بالإخراج الجيد والتصوير المتقن.

كما تميزت بأداء الممثلين، حيث أجاد جمال سليمان دور صلاح الدين الأيوبي، وأحسنت سوزان نجم الدين دور والدته.

وحظيت الحلقة تقييمات إيجابية من المشاهدين، حيث قالوا بأن الأحداث مشوقة والتصوير متميز، كما أشادوا بأداء الممثلين.

وتوقع المشاهدون أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال عرضه، خاصة أنه يتناول سيرة أحد أهم القادة المسلمين في التاريخ.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

عرضت قناة الجزيرة فلسطين الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة 2 أغسطس 2023، وسوف يتم عرض الحلقة الثانية يوم السبت 3 أغسطس 2023، وهكذا في كل جمعة وسبت من كل أسبوع.

وسيتم عرض المسلسل أيضًا على منصة شاهد vip، حيث سيتم عرض الحلقة الأولى يوم الجمعة 2 أغسطس 2023، وسيتم عرض الحلقات الجديدة كل جمعة.