هتشتغل في مكتبك وتاخد مرتب مجزي جداً.. راتب وظائف بنك مصر الجديدة+ المهام والمسؤوليات الوظيفية ببنك مصر

راتب وظائف بنك مصر الجديدة والذي كثر البحث عنه في الفترة الأخيرة، حيث يسعى العديد من الشباب للحصول على فرص عمل جيدة توفر لهم دخل مادي ثابت ووظائف تتلائم مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يحاولون الحصول على فرص في سوق العمل، ويكون بنك مصر من أكبر وأشهر البنوك المتواجدة في مصر مما يجعل فرصة العمل فيه ممتازة.

راتب وظائف بنك مصر الجديدة

يبحث العديد من الأشخاص عن راتب وظائف بنك مصر الجديدة

وذلك بعد أن أعلن بنك مصر عن تواجد عدد من الوظائف المتاحة بمرتبات جيدة تبدأ من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه، ذلك إلى جانب المكافأة السنوية التي تصل إلى 14000 جنيه والتأمينات الطبية والاجتماعية، وتكون من ضمن الوظائف التي أعلن عنها بنك مصر وظيفة أخصائي مركز اتصالات للعمل مع فريق البنك، حيث تتيح تلك الوظيفة للملتحق بها العديد من المميزات، ويمكن الاطلاع على الوظائف الأخري والتقديم عليها من خلال موقع بنك مصر على منصة Linkedin.

المهام والمسؤوليات الوظيفية ببنك مصر

راتب وظائف بنك مصر الجديدة، أعلن بنك مصر عن عن المهام والمسؤوليات التي سوف يؤديها المتقدم للحصول على الوظيفة وهي:

التعامل مع كافة المكالمات الواردة لمركز الاتصال.

تواجد متابعة وحملات عرضية واستدعاءات ممزوجة بالمكالمات الواردة التقليدية.

أن يكون المتقدم قادر على تصميم وتطبيق الهياكل التنظيمية لقطاعات وفروع البنك، إلى جانب المراجعة والمناقشة مع المدير للوصول إلى نسخة نهائية.

تقديم أفضل خدمة للعملاء الخارجيين والداخليين للحصول على أعلى مستوى من رضا العملاء.

المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف بنك مصر

هناك بعض المؤهلات التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وظيفة في بنك مصر، وتتمثل تلك المؤهلات في الآتي: