اشتري وحزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تشهد القيمة السعرية الخاصة بالدواجن من جميع أنواعها الارتفاع مرة أخرى بعد أن كانت مستقرة على أسعار محددة، وهو ما ظهر في أسعار الدواجن الأمهات وكذلك ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء وجميع أنواع الدواجن التي تتواجد في الأسواق بكثرة، وتتوفر بنسب مبيعات عالية، ويتيح التقرير القادم أسعار الدواجن الأكثر مبيعًا واستهلاكا والأسعار المتوقعة لها يوم غد.

أسعار الدواجن اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

تسجل الأسعار الخاصة بالدواجن البيضاء 66 جنيه بالكيلو وذلك في المزرعة، بينما تباع في المحلات التجارية والأسواق الشعبية بأسعار ما بين 76 و 78 جنيه مصري، ويتوقع لها أن تصل في بعض المناطق غدا إلى 80 جنيه.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك

تعد من أفضل الأنواع المتوفرة من الدواجن في السوق المحلي وفي كل المزارع، ويصل سعر الدواجن البلدي إلى 110 جنيه في البورصة المحلية، بينما يستقر سعرها للمستهلك على 118 جنيه، وقد تصل في الأسواق إلى سعر 115 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والأمهات الدواجن

تعتبر الدواجن الأمهات متاحة اليوم في المزرعة بسعر 63 جنيه مصري، وهو ما يجعل سعرها في السوق الاستهلاكية يزيد بقيمة من سته إلى سبعة جنيه للكيلو.

سعر الدواجن الساسو

يعد الدجاج الساسو المتاح في الأسواق من أجود أنواع اللحوم البيضاء بتكلفة ما بين 90 و 91 جنيه مصري

أسعار البيض اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

سعر البيض في المزارع يستقر عند 123 جنيه مصري، وقد يزيد إلى 125 جنيه مصري، بينما يصل سعر كرتونة من البيضة البلدي ما بين 139 وحتى 140 جنيه مصري، وسعر الكرتونة في الأسواق الاستهلاكية يزيد قيمة تصل ل 10 جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم

تعتبر أنواع الكتاكيت البيضاء من أكثر أنوع الكتاكيت التي يقبل عليها الكثير من المستهلكين تربية في المنزل، أو التربية في المزارع للإسهام في زيادة إنتاجية صناعة الدواجن، وسعر الكتكوت ارتفع بشكل كبير ووصل لنحو 27 جنيه مصري للكتكوت الأبيض، في حين سجل سعر الكتكوت الساسو 21 جنيه مصري، في حين سجل نوع الكتكوت البلدي حوالي 10.5 جنيه مصري.