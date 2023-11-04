رسميًا.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول+ موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تصدرت محرك البحث جوجل بسبب بحث طلاب سنوات النقل في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عن ميعاد الامتحانات الخاصة بهم، وذلك بعد الإعلان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم موضحة فيه أن الدراسة تبدأ من يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2023 لتنتهي يوم السبت 8 يونيو 2024 لكافة المراحل التعليمية المختلفة من ضمنها المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل سوف تبدأ يوم 14 يناير 2024 لتكون إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وفي حال تعارض إجازة نصف العام مع موعد إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد الأزهرية سوف يتم توحيد الإجازة معهما.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم الفني بالإعلان عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 – 2024 لسنوات النقل والشهادة الإعدادية على أن يبدأ من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وينتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، كذلك سوف تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، مع الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

تبعاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم الفني سوف تكون جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 موحدة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لديها مطلق الحرية في تنظيم الجدول الامتحاني للمواد التي سيقوم الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات من 6 مايو حتى 23 مايو القادم.