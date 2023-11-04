قبل ما تشتري بيت جديد اعرف خطوات تركيب عداد إلكتروني+ الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد

خطوات تركيب عداد إلكتروني والتي يبحث عنها الأشخاص بعد شراء أي عقار حديث مباشرة، حيث تكون خطوات تركيب عداد إلكتروني هي أولى الخطوات التي تحدث بعد التسجيل لإثبات ملكيتك، مع الجدير بالذكر أن معظم الأشخاص تقبل على عداد كهرباء كارت اون لاين بدلاً من الذهاب إلى شركة الكهرباء وبذل وقت ومجهود كبير في إنهاء إجراءات العداد.

خطوات تركيب عداد إلكتروني

يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات تركيب عداد إلكتروني قبل غلق باب التسجيل وتلقي طلبات التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة أو استبدال العداد التقليدي بالعداد الإلكتروني، وتتمثل خطوات تركيب عداد إلكتروني في الآتي:

اذهب إلى المنصة الموحدة للتقديم على عداد الكهرباء.

اضغط على لائحة خدمات العدادات.

افتح خانة تركيب عداد قانوني لأول مرة.

أنشئ حساب حديث على المنصة.

سجل الدخول.

ارفع جميع الأوراق والوثائق المطلوبة منك.

راجع كافة البيانات والأوراق التي قمت بإدخالها وتأكد من سلامتها.

اضغط على إرسال الطلب.

سوف يظهر لك الرقم الكودي الخاص بالعداد قم بحفظه لمتابعة الطلب واستلام العداد بعد ذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كهرباء جديد

هناك بعض الأوراق الواجب توافرها مع الشخص الراغب في تركيب عداد إلكتروني، وتتمثل تلك الأوراق في الآتي: