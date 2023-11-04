وصل ل 4000 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديدة+ الموعد الخاص لصرف قيمة الزيادة للأجور الجديدة

جدول الحد الأدنى للأجور الجديدة قام مجلس الوزراء بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور الجديدة لكافة الدرجات الوظيفية في عام 2023،حيث تم تعيين رفع قيمة 3500 جنيه إلى قيمة 4000 جنيه لجميع العاملين في القطاعات العامة وأجهزة الدولة والهيئة العامة الاقتصادية حيث تم تعيين اليوم الأول من شهر أكتوبر لعام 2023 بداية لتطبيق الإصدار الخاص بزيادة قيمة محددة للأجور الجديدة.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديدة

بعد أن تم زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة بداية من شهر أكتوبر لعام 2023،حيث تتمثل بالزيادة الثانية لنفس العام، حيث تتمثل الدرجة الوظيفية وقيمة الراتب الحاصل عليها فيما يلي:

تحصل الدرجة الوظيفية التي تقدر بقيمة ممتاز أو ما يعادله على قيمة راتب 11 ألف جنيه بدل 10000 500 جنيه شهرياً.

تحصل الدرجة الوظيفية التي تقدر بقيمة الدرجة العالية أو ما يعادلها على قيمة راتب 9000 جنيه بدل قيمة 8500 جنيه.

تحصل الدرجة الوظيفية التي تقدر بقيمة المدير العام أو ما يعادلها على قيمة راتب 8000 جنيه بدل من 7000 و500 جنيه.

تمثل قيمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الأولى قيمة 7000 جنيه بدلاً من 6000 و500جنيه.

وتمثل قيمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثانية بقيمة 6000 جنيه بدلاً من 5500 جنيه.

تمثل كلمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الثالثة قيمة 5500 جنيه بدلاً من 5000 جنيه.

تمثل قيمة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدرجة الرابعة بقيمة 5000 جنيه بدلاً من 4500 جنيه.

الموعد الخاص لصرف قيمة الزيادة للأجور الجديدة

من خلال بعض الإصدارات التي تم تعيينها من قبل الجهات المسؤولة في الوزارة، فقد تم تعيين اليوم الأول من شهر أكتوبر لعام 2023 بأنه اليوم الموافق لصرف قيمة الزيادة للأجور الجديدة لعام 2023 ويعتبر ذلك زيادة نسبة الأجور للمرة الثانية في نفس العام.