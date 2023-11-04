الحق ضيف اولادك.. فئات تستحق إضافة المواليد على بطاقة التموين+ شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئات تستحق إضافة المواليد على بطاقة التموين أعلنت الوزارة الخاصة والشؤون التموينية بإصدار عدد خمس فئات تكون مستحقة بإضافة المواليد على بطاقة التموين حيث تكون تلك الفئات هي المستفيدة من برامج الدعم مثل تكافل وكرامة والتضامن الإجتماعي وجميع الفئات حاملة كارت الخدمات المتكاملة والذين تتوافر لديهم جميع الشروط التي تم تعيينها من قبل الجهات المسؤولة.

فئات تستحق إضافة المواليد على بطاقة التموين

فئات تستحق إضافة المواليد على بطاقة التموين، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية بأن المكاتب الخاصة بالتموين على مستوى الجمهورية يستقبل إضافة خمس فئات حسب الإصدارات التي تم تعيينها وتكون تلك الفئات كما يلي:

جميع الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

جميع حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

جميع مستحقي معاش التضامن الإجتماعي.

زوجة الشهيد وأبناء الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بتوضيح بعض الشروط التي يجب على جميع الراغبين بإضافة الأبناء على بطاقة التموين مراعاتها والالتزام بها وتكون تلك الشروط كما يلي:

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الأطفال المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين أربع سنوات.

يجب أن يكون الحد الأقصى بإضافة الأفراد على بطاقة التموين أربع أفراد، حيث يجب أن يتم إضافة فردين فقط للبطاقة التي يكون بها مقيد الزوج والزوجة ويتم إضافة فرد واحد فقط للبطاقة التي يكون بها عدد ثلاث أفراد مقيدين.

المستندات والأوراق اللازمة لإضافة الأبناء على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بتوضيح بعض الأوراق والمستندات التي يجب على جميع الراغبين بإضافة الأبناء إلى بطاقة التموين إرفاقها جميعاً وتكون تلك الأوراق كما يلي: