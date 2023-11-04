سلي اطفالك.. تردد قناة وناسة للأطفال+ برامج قناة وناسة للأطفال

تردد قناة وناسة أطفال والذي يبحث عنه العديد من الأطفال، حيث تعد قناة وناسة واحدة من أشهر قنوات أغاني الاطفال في الوطن العربي وتمكنت من جمع ملايين المشاهدات ومنافسة الكثير من قنوات الاطفال مثل قناة طيور الجنة، كما حققت قاعدة جماهيرية كبيرة من الفئات العمرية المختلفة نظراً لما تعرضه من البرامج الترفيهية المميزة والهادفة على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة للأطفال

تردد قناة وناسة للأطفال، ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة وناسة أطفال من قبل محبي الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي والتعليمي المتميز الذي تقدمه، حيث يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد التالي:

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

برامج قناة وناسة للأطفال

بعد ضبط واستقبال تردد قناة وناسة للأطفال يمكن الاستمتاع بالعديد من البرامج والأناشيد الهادفة من أبرزها ما يلي:

البرنامج المتميز وين سنك يا لولو.

برنامج هابي بيرث داي.

وينو الأحمر يا لولو.

برنامج دكتور الأسنان الحقني.

مين اللي سرق الحزمة.

أنا لولو ساعدوني.

بم بم حيوانات.

يا شرطي حرامي.

القطة توتة.

وينك يا لولو.

بيبي شاور.

مميزات قناة وناسة للأطفال

هناك العديد من المميزات التي تشمل عليها قناة وناسة أطفال من أهمها: