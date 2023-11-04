مسلسل صوت وصورة الحلقة 16

مسلسل صوت وصورة الحلقة 18 الني نم طرحها للفنانة حنان مطاوع على منصة watch it قبل عرضها على شاشات التليفزيون بعدة ساعات شهدت هذه الحلقة العديد من الأحداث المشوقة في هذه الحلقة رفض المحامي تميزت الحلقة بتطورات مثيرة ومشوقة في القصة مما يجعل المشاهدين في حالة من الترقب لمعرفة كيف ستتطور الأحداث في الحلقات القادمة من المسلسل.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 18

تتناول مسلسل صوت وصورة الحلقة 18 أحداثًا مشوقة تدور حول شخصية رضوى التي تؤدي دورها الفنانة حنان مطاوع في هذه الحلقة، تقرر رضوى العمل في إحدى العيادات لدى طبيب مشهور في اليوم الأول لها في العمل تتعرض رضوى لتحرش من قبل الدكتور مكرم مراد مما يضعها في موقف صعب رفضت رضوى هذا التصرف وقررت الانسحاب من العمل على الفور بعد هذا الحادث قررت رفع دعوى قضائية ضد الدكتور مكرم مراد ولكنها واجهت صعوبة في إثبات الاتهامات التي وجهتها له نتيجة لعلاقاته ونفوذه.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

يتم عرض مسلسل صوت وصورة الحلقة 18 على قناة dmc بشكل يومي من الأحد إلى الخميس حيث يبدأ العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً ولمن يفوتهم العرض الأول يعاد عرض المسلسل مرة أخرى في الساعة الحادية عشر مساءً.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للجماهير مشاهدة مسلسل صوت وصورة على قناة dmc في الساعة الحادية عشر مساءً وفي السادسة صباحًا هذا يتيح للمشاهدين فرصة متعددة لمتابعة الحلقات والتمتع بمشاهدة المسلسل في الوقت الذي يناسبهم.

ومن أجل تلبية احتياجات الجماهير المتنوعة يمكن أيضًا مشاهدة مسلسل صوت وصورة على منصة شاهد watch it بعد انتهاء الحلقة مباشرة هذا يتيح للمشاهدين الوصول إلى المسلسل في أي وقت يرونه مناسبًا وبسهولة عبر الإنترنت.

بهذه الطرق المتعددة للمشاهدة يمكن للجماهير الاستمتاع بمسلسل صوت وصورة ومتابعة تطورات الأحداث وشخصياته في الوقت والطريقة التي تناسبهم مما يجعلها تجربة ممتعة ومرنة لمحبي المسلسل.