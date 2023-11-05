“عشان متقولش معرفش”..شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري وفقاً لتعديلات قانون البناء الجديد

نصت المادة الثانية رقم 144 لعام 2006 في قانون التصالح بمخالفات البناء على اجازة إتمام عملية التصالح للمنشآت والمباني التي تتميز بالطراز المعماري، لهذا يبحث العديد من المواطنين الراغبين في البناء عبر محرك البحث جوجل عن شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري وفق تعديلات القانون الجديدة وهو ما سنقوم بتوضيحه في هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

قام قانون التصالح بمخالفات البناء وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إتمام عملية التصالح ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يجب أن لا تكون المخالفة تؤثر على المباني أو تفقد المبنى مقومات قيده بالسجل.

يشترط أن تكون مخالفة تعلية أو مضافة للعقار المسجل.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

قامت وزارة العدل الانتهاء من بعض التعديلات في قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء بعد أن تم الانتهاء من المناقشات في اللجان البرلمانية بمجلس النواب، كما أن قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد يتضمن على الكثير من التيسيرات للمواطنين الذين يقدمون طلب التصالح بالنسبة للقانون الحالي رقم 17 لعام 2019.

حالات لا يجوز التصالح فيها

يوجد عدد من الحالات التي تسمح الحكومة المصرية التصالح فيها ومن أبرز هذه الحالات ما يلي: