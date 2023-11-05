ألف مبروك لأصحاب هذه البطاقات الشخصية” .. حقيقة منحة 1000 جنيه من البريد المصري بالبطاقة فقط|| شوف رقمك لو انت منهم

تداول على عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأيام القليلة السابقة خبر يفيد قيام هيئة البريد المصري صرف منحة للمواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي، لهذا يريد عدد كبير من المواطنين معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة صرف منحة 1000 جنيه مصري من البريد

يبحث الكثير من المواطنين الذين يمتلكون بطاقات الرقم القومي عبر محرك البحث جوجل عن حقيقة صرف منحة 1000 جنيه مصري من البريد وهذا بعد أن انتشر الأيام السابقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي قيام هيئة البريد صرف منحة للمواطنين الذين يحملون بطاقات شخصية بقيمة 1000 جنية مصري، حيث أوضح مجلس الوزراء أن ما تم تداوله من أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة وما هو إلا مجرد شائعات، وأكد المجلس أنه في حالة إصدار مثل هذا القرار فإن الهيئة هي من تقوم بالإعلان عنه على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت هيئة البريد المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة وتحري الأخبار قبل القيام بتصديقها.

خدمات هيئة البريد المصري

يقوم البريد المصري بتقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي: