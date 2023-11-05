وانت بتصرف تموينك محدش ينصب عليك”.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وأماكن صرف السلع التموينية

تقوم الوزارة التي تتعلق بالتموين على صرف السلع الغذائية للمواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية والذين يبلغون ما يقارب أربعة وستين مليون مواطن بأسعار مخفضة وهذا من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة وتوفير سبل الراحة لهم، لهذا يبحث هؤلاء المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار هذه السلع والتي سوف نتعرف عليها في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

أماكن صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023

يتساءل العديد من حاملي البطاقات التموينية عن الأماكن التي يمكن من خلالها صرف السلع التموينية حيث أوضحت الوزارة المتعلقة بالتموين أن هناك ما يقارب من أربعين ألف منفذ في كافة محافظات جمهورية مصر العربية التي يستطيع حاملى البطاقات التموينية من خلالها صرف السلع الغذائية المدعمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حيث يتم صرف لكل مواطن مقيد في بطاقة التموين كيلو جرام من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام للعائلة الواحدة كما يحصل الفرد المقيد في بطاقة التموين على زجاجة زيت بحجم 800 مللي جرام، كما يتم صرف لكل عائلة كيلو جرام من الأرز.

أسعار السلع الغذائية

قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وأسعارها: