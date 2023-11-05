وانت بتصرف تموينك محدش ينصب عليك”.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وأماكن صرف السلع التموينية
تقوم الوزارة التي تتعلق بالتموين على صرف السلع الغذائية للمواطنين الذين يحملون البطاقات التموينية والذين يبلغون ما يقارب أربعة وستين مليون مواطن بأسعار مخفضة وهذا من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة وتوفير سبل الراحة لهم، لهذا يبحث هؤلاء المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار هذه السلع والتي سوف نتعرف عليها في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
أماكن صرف السلع التموينية شهر نوفمبر 2023
يتساءل العديد من حاملي البطاقات التموينية عن الأماكن التي يمكن من خلالها صرف السلع التموينية حيث أوضحت الوزارة المتعلقة بالتموين أن هناك ما يقارب من أربعين ألف منفذ في كافة محافظات جمهورية مصر العربية التي يستطيع حاملى البطاقات التموينية من خلالها صرف السلع الغذائية المدعمة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
حيث يتم صرف لكل مواطن مقيد في بطاقة التموين كيلو جرام من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام للعائلة الواحدة كما يحصل الفرد المقيد في بطاقة التموين على زجاجة زيت بحجم 800 مللي جرام، كما يتم صرف لكل عائلة كيلو جرام من الأرز.
أسعار السلع الغذائية
قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وأسعارها:
- سعر السكر (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه.
- سعر الأرز (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت (800 مللي): 30 جنيهًا.
- سعر الدقيق (1 كيلوجرام): 18 جنيهًا.
- سعر المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه.
- سعر المكرونة (800 جرام): 13 جنيهًا.
- سعر الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.
- سعر العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
- سعر المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
- سعر الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.
- سعر الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
- سعر المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.
- سعر الجبنة التتراباك (250 جرام): 14 جنيهات.
- سعر الجبنة التتراباك (125 جرام): 7 جنيهات.
- سعر المسحوق العادي اليدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.
- سعر المسحوق الأتوماتيك (800 كيلوجرام): 25 جنيهًا.
- سعر صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيهات.
- سعر صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- سعر اللبن جاف (125 جرام): 25.50 جنيه.
- سعر الخل 5% (900 مللي): 6 جنيه.
- سعر ملح الطعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- سعر علبة مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
- سعر كيس سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.
- سعر بسكويت يويوز السادة (25 جرام): 1.5 جنيه.
- سعر أنواع بسكويت مختلفة: 3.75 جنيه.
- سعر أنواع بسكويت الويفر: 2.75 جنيه.
- سعر أنواع بسكويت بوو: 3.75 جنيه.
- سعر قهوة سريعة الذوبان (18 جراما): 4 جنيهات.
- سعر الطحينة البيضاء (140 جرام): 2.50 جنيه.