اعرف حقك وانت بتصرف”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر نوفمبر 2023 وزارة التموين توضح.. عشان محدش يضحك عليك
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كل من الخبز والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وهذا من خلال استخدام البطاقات التموينية حيث يستفاد من هذا الدعم العديد من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين لهذا أوضحت الوزارة هذا المقدار وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب أربع أفراد من التموين
يزداد البحث على محرك البحث جوجل من قبل حاملي البطاقات التموينية على نصيب أربع أفراد من التموين لهذا كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة من الزيت هو مقدار زجاجة واحدة وعلى هذا فإن نصيب الاربع أفراد هو عدد 4 زجاجات، في حين أن نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو جرام من السكر لهذا فإن نصيب عدد 4 أفراد من السكر هو مقدار 8 كيلو جرام، بينما يحصل الفرد في بطاقة التموين على مقدار كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب 4 افراد من الأرز هو عدد 4 كيلو جرام.
أسعار السلع الغذائية
قائمة السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وأسعارها:
- سعر السكر (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه.
- سعر الأرز (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت (800 مللي): 30 جنيهًا.
- سعر الدقيق (1 كيلوجرام): 18 جنيهًا.
- سعر المكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه.
- سعر المكرونة (800 جرام): 13 جنيهًا.
- سعر الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.
- سعر العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
- سعر المسلى الصناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
- سعر الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.
- سعر الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
- سعر المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.
- سعر الجبنة التتراباك (250 جرام): 14 جنيهات.
- سعر الجبنة التتراباك (125 جرام): 7 جنيهات.
- سعر المسحوق العادي اليدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.
- سعر المسحوق الأتوماتيك (800 كيلوجرام): 25 جنيهًا.
- سعر صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيهات.
- سعر صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- سعر اللبن جاف (125 جرام): 25.50 جنيه.
- سعر الخل 5% (900 مللي): 6 جنيه.
- سعر ملح الطعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- سعر علبة مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
- سعر كيس سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.
- سعر بسكويت يويوز السادة (25 جرام): 1.5 جنيه.
- سعر أنواع بسكويت مختلفة: 3.75 جنيه.
- سعر أنواع بسكويت الويفر: 2.75 جنيه.
- سعر أنواع بسكويت بوو: 3.75 جنيه.
- سعر قهوة سريعة الذوبان (18 جراما): 4 جنيهات.
- سعر الطحينة البيضاء (140 جرام): 2.50 جنيه.