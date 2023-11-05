اعرف حقك وانت بتصرف”.. نصيب أربع أفراد من التموين لشهر نوفمبر 2023 وزارة التموين توضح.. عشان محدش يضحك عليك

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كل من الخبز والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وهذا من خلال استخدام البطاقات التموينية حيث يستفاد من هذا الدعم العديد من المواطنين الذين يريدون معرفة نصيب أربع أفراد من التموين لهذا أوضحت الوزارة هذا المقدار وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

نصيب أربع أفراد من التموين

يزداد البحث على محرك البحث جوجل من قبل حاملي البطاقات التموينية على نصيب أربع أفراد من التموين لهذا كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن نصيب الفرد الواحد داخل بطاقة من الزيت هو مقدار زجاجة واحدة وعلى هذا فإن نصيب الاربع أفراد هو عدد 4 زجاجات، في حين أن نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السكر هو عدد 2 كيلو جرام من السكر لهذا فإن نصيب عدد 4 أفراد من السكر هو مقدار 8 كيلو جرام، بينما يحصل الفرد في بطاقة التموين على مقدار كيلو من الأرز وعلى ذلك فإن نصيب 4 افراد من الأرز هو عدد 4 كيلو جرام.

أسعار السلع الغذائية

قائمة السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023 وأسعارها: