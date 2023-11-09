بعد رفع أسعار البنزين”.. بيان هام من وزير التموين وتوجيه بشأن الخبز المدعم للمواطنين

قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه عاجل إلى مديري المديريات بشن حملات على المخابز من أجل التأكد من جودة الخبز المدعم الذي يتم صرفة للمواطنين على البطاقات التموينية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف أكثر على توجيهات وزير التموين إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

توجيهات وزير التموين بخصوص رغيف الخبز المدعم

صرح وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال تجتناعة مع مديري المديريات أن الدعم الخاص برغيف الخبز بلغ تسعين مليار جنية سنويا وأن هذا المبلغ يتم إدارته بصورة فعالة والعمل على المحافظة عليه حتى يصل إلى المواطن في شكل رغيف خبز يتميز بالجودة العالية.

كما شدد مصيلحي على مديري المديريات بضرورة إرسال العديد من الإنذارات إلى المخابز التي لا تتبع المعايير التي تم وضعها في صنع رغيف الخبز والقيام بسحب الرخصة الخاصة المخبز في حالة عدم اتباع التعليمات بعد إرسال الإنذارات لهم.

نظام صرف السلع الغذائية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم تغيير نظام صرف السلع الغذائية والذي أصبح نظام الصرف بالصف داخل كافة منافذ التموين منافذ مشروع جمعيتي والذي تم العمل به داخل عدد من محافظات جمهورية مصر العربية وجاري العمل في وقتنا هذا في باقي المحافظات.

وأوضح مصيلحي أن العمل بنظام الصرف الجديد سوف يقوم بضبط عملية صرف السلع الغذائية التي يقوم بها المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية بالإضافة إلى إمكانية معرفة ما تحتوي عليه المخازن من السلع، وأكد مصيلحي أن نظام صرف السلع سوف يصبح إلكترونيا.