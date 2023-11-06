عشان لو متعرفش هتركب ببلاش”.. هيئة السكك الحديدية تعلن إعفاء هذه الفئات من تذاكر ركوب القطار وأخرى بنصف الثمن.. هيص وزقطط

تحرص الحكومة المصرية دائما على توفير سبل الراحة للمواطنين في كافة الأمور لهذا قررت الحكومة المصرية متمثلة في كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة النقل إعفاء بعض المواطنين من دفع ثمن التذاكر عند ركوب القطار في كل من رحلات الذهاب والعودة بالإضافة إلى ركوب بعض المواطنين القطار بنصف الثمن، لهذا يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة هذه الفئات وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تذاكر مجانية لهذه الفئات

يبحث العديد من المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر محرك البحث جوجل عن الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا، حيث قامت هيئة سكك حديد مصر الإعلان عن هذه الفئات والتي تتمثل في الآتي:

كافة الأشخاص المصابين بالأورام السرطانية.

المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة مع تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المدة من أجل التأكد من العمر.

الأطفال الصم والبكم وكبار العمر.

ركوب القطارات بنصف الثمن

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الفئات التي يحق لهم ركوب القطارات بنصف الثمن، لهذا أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن هذه الفئات والتي تمثلت في ما يلي: