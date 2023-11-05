“الحق نفسك بسرعة”.. 3 اجهزة موجودة داخل البيت ترفع فاتورة الكهرباء بعد غلقها ..مش هتدفع فواتير غالية تاني

يعاني عدد كبير من المواطنين خاصة في فصل الصيف من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وهذا بسبب استخدام الكثير من الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والمكيفات التي تستهلك كمية كهرباء كبيرة، لهذا يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن الأجهزة التي ترفع فاتورة الكهرباء وهو ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تعرف على أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية تقوم باستهلاك الكهرباء بصورة مستمرة حتى في حالة عدم استخدامها الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء في نهاية الشهر، لهذا قامت هيئة تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضيح عدد من النصائح التي يجب على المواطنين العمل بها من أجل تقليل فاتورة الكهرباء.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

هناك عدد من النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها من أجل خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي: